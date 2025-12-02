黑熊私闖民宅！監視器捕捉巨獸「地底爬出」過程曝光

（記者許皓庭／綜合報導）美國加州阿爾塔迪納（Altadena）一名屋主近日發現，住家周邊長期遭翻動的垃圾桶與被破壞的地下空間並非人為闖入，而是有一頭重達 200 多公斤的黑熊長期棲身其中。屋主強生（Ken Johnson）原先只懷疑有人闖進住家，直到安裝監視器後才驚覺入侵者竟是一頭巨熊，令他相當震驚。

強生表示，今年 4 月起，他陸續留意到住宅附近出現異常，例如圍住地下爬行空間的磚塊鬆動、木製結構受損，垃圾桶也時常被推倒。由於情況逐漸惡化，他懷疑可能有人闖入，卻始終找不到明確線索。

直到 6 月時，房屋內外的損壞程度越來越嚴重，強生決定在住宅周圍架設攝影機，希望能確認來源。不過監視器遲遲未拍到可疑人士，直到上月才終於錄下巨大黑熊鑽入地下空間的畫面，讓他確認自己面對的並非一般入侵者。

強生回憶，過去雖曾在戶外看過這頭熊，但從未想過牠會出現在自家房屋結構下方。他形容，住家地下空間狹窄，只能以爬行方式進入，因此原本認為熊不可能穿越，「牠真的非常大，肚子幾乎貼著地面，我完全不曉得牠是怎麼爬進去的。」

發現真相後，強生立即向加州漁業與野生動物部門通報，期望能儘快協助處理。然而他表示，單位僅要求他先上網填寫申報表單，未提供進一步處置方式，也未派員前往勘查，使他擔心問題可能無法在短期內獲得解決。

強生坦言，巨熊長期棲身地下空間，已造成家中多處受損，他擔憂自身安全，更希望能在聖誕節前完成處理，以避免情況持續惡化。但截至目前，相關主管機關尚未對外回應後續處理方式。

這起事件也讓當地居民關注野生動物與社區環境的互動問題。加州部分地區因山林與住宅區距離接近，居民時有遇到野生動物出沒的情況，但黑熊鑽入民宅地下空間並長期居住的案例仍相當罕見。後續相關單位是否將介入處理，仍有待進一步公布。

