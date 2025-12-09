黑熊突闖遊行「湊熱鬧開逛」 專家親曝「恐怖後果」！

國際中心／江姿儀報導



進入2025年的最後一個月，聖誕節即將到來，有些國家已經開始布置街景、準備節慶活動。近日美國田納西州舉辦聖誕遊行，沒想到人潮眾多的深夜街頭，竟出現1頭野生黑熊。牠無視一旁圍觀人群，突然闖入湊熱鬧、逛大街。目擊民眾將黑熊亂入的畫面用手機拍攝下來，事後畫面在社群平台瘋傳，引發熱議。





聖誕節遊行驚見「黑熊亂入」湊熱鬧逛大街！專家一看搖頭示警「恐怖後果」

美國田納西州加特林堡市正在舉辦聖誕遊行，黑熊突亂入湊熱鬧逛大街。（圖／翻攝自Ｘ）

隨著聖誕節腳步逼近，各地聖誕樹亮起，不少國家已陸續舉辦慶祝活動。本月5日美國田納西州加特林堡市（Gatlinburg）正在進行第50屆聖誕遊行，聖誕樹、聖誕燈點亮了冬夜，不少民眾齊聚街頭，在兩旁人行道等著遊行隊伍到來。沒想到這時1野生黑熊亂入參加遊行，走在馬路上，步伐輕鬆隨意，還抬頭張望一旁側目的民眾。

廣告 廣告





現場民眾見狀立刻舉起手機紀錄下奇特的一幕，事後相關影片被上傳到社群平台X上，甚至有網友捕捉到該隻熊翻垃圾桶覓食的畫面。影片曝光，瀏覽次數超過100萬次，網友覺得有趣留言「這是人工智慧嗎？」、「像偉大的國王巡視」、「我的天哪哈哈哈」。綜合媒體報導，田納西州野生動物資源局示警，指出該熊不懼怕人類，還習慣跟人接觸；若情況持續，恐將人類當成食物，進而被政府單位處理。

原文出處：聖誕遊行驚見「黑熊亂入」湊熱鬧逛大街！專家一看搖頭示警「恐怖後果」

更多民視新聞報導

日本青森外害又震！17:09 又有規模5.3地震

台灣經濟發展佳！上市櫃公司市值全球第8 賴清德籲「幫員工加薪」

川普突放寬輝達H200晶片 中國冷回「有注意到相關報導」

