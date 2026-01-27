黑熊連續入侵阿里山工寮 誘捕與監測同步加強

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署自今年已於阿里山鄉地區接獲9起台灣黑熊入侵工寮等通報，集中於達邦、里佳、樂野地區。嘉義分署為鼓勵部落通報黑熊入侵案件，分署25日至部落頒發黑熊生態服務給付獎勵金，以感謝村民持續配合。

黑熊之前於1月34四度光臨達邦工寮後，又陸續於里佳菜園、工寮發現熊的蹤跡與排遺，17日接獲達邦達德安地區徐君通報，工寮有一只原木蜂箱遭拖行、破壞啃食，嘉義分署透過紅外線相機監測於18日拍攝到黑熊影像，該熊左眼後有白斑，經專家研判應與3日發現為同一隻黑熊，依據前幾次經驗，將食源收妥黑熊即不再現蹤。

廣告 廣告

21日於里佳及樂野日野賀鄰近地區同日接獲2起黑熊啃食蜂箱，研判黑熊於該處徘徊，嘉義分署22日即設置2個誘捕籠，以水果、龍眼蜜、天然野蜂蜜等吸引物持續進行誘捕，掌握臨近工寮及蜂箱分布狀況。

阿里山鄉鄒族部落團體自2023年起即積極參與嘉義分署黑熊生態服務給付，除組成巡守隊進行巡護監測外，個人經營場域發現黑熊入侵進行通報並配合食源管理，發給獎勵金3000元；配合紅外線監測台灣黑熊1個月期滿再核發5000元；周邊場域配合分署相關保育措施則發給1000元獎勵金，25日共聯繫8位協力村民、頒發3萬3000元獎勵金。

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

1至2月入冬最冷！ 氣象專家林得恩：最低溫才剛要開始

蹲窗邊拍霍諾德爬101挨轟「丟台灣臉」 女學生發文道歉全網送暖！

