黑熊連闖阿里山達邦 里佳 樂野山區工寮 菜園 嘉義分署發獎勵金x部落防止侵擾

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】林業及自然保育署嘉義分署自115年元旦至1月26日約一個月時間內，在嘉義縣阿里山鄉地區共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點集中於達邦、里佳、樂野地區。在接獲通報後，嘉義分署第一時間至現場現勘、發予防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，並於部分工寮安裝高瓦數感應燈，同時請村民將室內外食源收妥及配合裝設紅外線相機監測。為鼓勵部落通報黑熊入侵案件，分署25日至部落頒發臺灣黑熊生態服務給付獎勵金，以感謝村民持續配合。

林業嘉義分署指出，前於1月3日黑熊四度光臨達邦工寮後，陸續於里佳菜園、工寮發現熊的蹤跡與排遺，17日接獲達邦達德安地區徐君通報，工寮有一只原木蜂箱遭拖行、破壞啃食，嘉義分署透過紅外線相機監測於18日拍攝到黑熊影像，該熊左眼後有白斑，經專家研判應與3日發現為同一隻黑熊，依據前幾次經驗，將食源收妥黑熊即不再現蹤。至21日於里佳及樂野日野賀鄰近地區同日接獲2起黑熊啃食蜂箱，研判黑熊於該處徘徊，嘉義分署22日即設置2只誘捕籠，以水果、龍眼蜜、天然野蜂蜜等吸引物持續進行誘捕，掌握臨近工寮及蜂箱分布狀況，並借重嘉義縣鄒族獵人協會獵人的山林智慧合作追蹤熊跡，規劃於成功誘捕後移地野放，避免黑熊侵擾聚落。

嘉義縣阿里山鄉鄒族部落團體自112年起即積極參與嘉義分署臺灣黑熊生態服務給付，除組成巡守隊進行巡護監測外，個人經營場域發現黑熊入侵進行通報並配合食源管理，發給獎勵金3千元；配合紅外線監測臺灣黑熊1個月期滿再核發5千元；周邊場域配合分署相關保育措施則發給1千元獎勵金，25日共聯繫8位協力村民、頒發3萬3千元獎勵金。

嘉義分署強調：「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲食物、廚餘、肥料、罐頭、泡麵、寵物飼料及垃圾應妥善收納於室內或上鎖。日夜間活動請結伴同行、發出聲響或攜帶熊鈴。若發現黑熊蹤跡，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打 24小時通報專線：0800-000-930（您您您 救山林）。透過公私協力落實防護作為，於有熊國度學習山林共存。

圖：林業及自然保育署嘉義分署自115年元旦至1月26日，於嘉義縣阿里山鄉地區共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點集中於達邦、里佳、樂野地區。在接獲通報後，嘉義分署第一時間至現場現勘並發送防熊物資並於部分工寮安裝高瓦數感應燈，同時請村民將室內外食源收妥及配合裝設紅外線相機監測。為鼓勵部落通報黑熊入侵案件，分署25日至部落頒發臺灣黑熊生態服務給付獎勵金，以感謝村民持續配合。（照片林業署嘉義分署提供)