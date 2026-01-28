黑熊連闖阿里山達邦 里佳 樂野山區工寮 菜園 嘉義分署發獎勵金x部落防止侵擾
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】林業及自然保育署嘉義分署自115年元旦至1月26日約一個月時間內，在嘉義縣阿里山鄉地區共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點集中於達邦、里佳、樂野地區。在接獲通報後，嘉義分署第一時間至現場現勘、發予防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，並於部分工寮安裝高瓦數感應燈，同時請村民將室內外食源收妥及配合裝設紅外線相機監測。為鼓勵部落通報黑熊入侵案件，分署25日至部落頒發臺灣黑熊生態服務給付獎勵金，以感謝村民持續配合。
林業嘉義分署指出，前於1月3日黑熊四度光臨達邦工寮後，陸續於里佳菜園、工寮發現熊的蹤跡與排遺，17日接獲達邦達德安地區徐君通報，工寮有一只原木蜂箱遭拖行、破壞啃食，嘉義分署透過紅外線相機監測於18日拍攝到黑熊影像，該熊左眼後有白斑，經專家研判應與3日發現為同一隻黑熊，依據前幾次經驗，將食源收妥黑熊即不再現蹤。至21日於里佳及樂野日野賀鄰近地區同日接獲2起黑熊啃食蜂箱，研判黑熊於該處徘徊，嘉義分署22日即設置2只誘捕籠，以水果、龍眼蜜、天然野蜂蜜等吸引物持續進行誘捕，掌握臨近工寮及蜂箱分布狀況，並借重嘉義縣鄒族獵人協會獵人的山林智慧合作追蹤熊跡，規劃於成功誘捕後移地野放，避免黑熊侵擾聚落。
嘉義縣阿里山鄉鄒族部落團體自112年起即積極參與嘉義分署臺灣黑熊生態服務給付，除組成巡守隊進行巡護監測外，個人經營場域發現黑熊入侵進行通報並配合食源管理，發給獎勵金3千元；配合紅外線監測臺灣黑熊1個月期滿再核發5千元；周邊場域配合分署相關保育措施則發給1千元獎勵金，25日共聯繫8位協力村民、頒發3萬3千元獎勵金。
嘉義分署強調：「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲食物、廚餘、肥料、罐頭、泡麵、寵物飼料及垃圾應妥善收納於室內或上鎖。日夜間活動請結伴同行、發出聲響或攜帶熊鈴。若發現黑熊蹤跡，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打 24小時通報專線：0800-000-930（您您您 救山林）。透過公私協力落實防護作為，於有熊國度學習山林共存。
圖：林業及自然保育署嘉義分署自115年元旦至1月26日，於嘉義縣阿里山鄉地區共接獲9起臺灣黑熊入侵工寮或菜園通報，通報地點集中於達邦、里佳、樂野地區。在接獲通報後，嘉義分署第一時間至現場現勘並發送防熊物資並於部分工寮安裝高瓦數感應燈，同時請村民將室內外食源收妥及配合裝設紅外線相機監測。為鼓勵部落通報黑熊入侵案件，分署25日至部落頒發臺灣黑熊生態服務給付獎勵金，以感謝村民持續配合。（照片林業署嘉義分署提供)
其他人也在看
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠
飲用水遭受微塑膠汙染問題已成全球關注問題。研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，甚至自來水也有多國檢測出微塑膠殘留。幸好，研究指出，只要將水煮沸後放涼或過濾，就能去除高達9成的健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
今晨低溫12℃溼答答！下波冷空氣更強更久 專家揭「這3天最冷」
氣象署發布大雨特報及陸上強風特報，東北風影響，今（28）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。今晨至29日晚間嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團明襲北部濕冷「最低恐11度」 週三晚最冷
今（26）日天氣較穩定，各地感受舒適。但其實這一週會有兩波冷空氣，第一個是週二起冷空氣南下，氣溫下降並伴隨降雨，氣溫大約落在北部15到24度，中南部大約16至26度，溫差大，星期三輻射冷卻清晨可能只剩...華視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
大掃除必看》舊棉被、枕頭怎麼丟？回收、一般垃圾？寢具垃圾分類10大常見疑問解惑
每到過年大掃除，很多人都會做一件事：把陪自己好幾年的棉被、枕頭、毛毯，終於狠下心來說再見。只是，站在垃圾桶前的那一刻，常常又開始猶豫，這些看起來「都是布」的東西，到底能不能回收？要不要裝垃圾袋？會不會丟錯被罰錢？其實，寢具正是垃圾分類最容易出錯的一大類。丟錯不只增加清潔人員負擔，在部分情況下，還真的......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
「冷氣團挾雨彈」快殺到！這2天「恐跌破10度」變化一次看
生活中心／周希雯報導全台近期天氣逐漸回暖，多處都是晴到多雲的穩定好天氣。不過氣象署提醒，明（27日）受東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部「越晚越涼冷」。氣象粉專「天氣風險」點名「這2天」，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，部分地區有機會降到10度以下，「將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。」民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
「冷氣團＋華南雲雨區」炸台！北東一片濕冷 低溫恐剩10度
中央氣象署指出，受東北季風增強伴隨華南雲雨區，台灣天氣出現劇烈變化。氣象專家吳聖宇也表示，今（27）晚至明日清晨將迎來最冷時刻，本島低溫恐下探10度。此外，除了北東地區皆有雨，明晨高山若水氣與低溫條件配合，更有機會見到零星降雪。至31日下半天，將有新一波冷氣團南下，有機會達到強烈大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大
【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
塑膠玩具、瑜珈墊不能回收！新北環保局揭「最常丟錯清單」 你一定也犯過
不少民眾日常生活中習慣將「塑膠製品」一概投入回收桶，卻不知道並非所有塑膠都能回收再利用。新北i環保提醒，塑膠製品是否可回收，關鍵在於是否標示有 1 至 6 號塑膠回收編號，若未符合規範，反而可能造成回收端的處理負擔。 塑膠不是都能回收 關鍵在「回收編碼」 新北i環保指出，可回收的塑膠製品，通常會在容器底部或外包裝標示 1～6 號的回收編碼，例如常見的洗碗精瓶、寶特瓶、養樂多瓶等，這類單一材質塑膠，經正確分類後，才能進入回收再利用流程。 看起來像塑膠也不行！ 複合材質其實是一般垃圾 不過，民眾家中經常出現的許多「看似塑膠」的物品，其實屬於複合性材質，並不符合塑膠回收條件。新北i環保特別點名，包括零食包裝袋、氣泡紙、雨鞋、雨衣、塑膠玩具、瑜珈墊、直排輪等，因材質混合或結構複雜，無法有效分解回收，皆應歸類為一般垃圾，需裝入專用垃圾袋後交由垃圾車清運。此外，無法進行回收再利用的塑膠類還包括：不乾淨或複合材質的塑膠袋(僅乾淨及單一材質者能夠回收)、玻璃纖維FRP物品、汽機車坐墊、塑膠膜、化學纖維物品、汽機車置物箱、塑膠繩、尼龍繩、塑膠布、樹脂、安全座椅、塑膠地板、護貝膠膜、腳踏墊、保鮮膜、墊子、常春月刊 ・ 34 分鐘前 ・ 發表留言
把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風
東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
北東今晚轉雨！強風特報發布中 一週兩波冷空氣接力降溫
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風增強及華南雲雨區東移影響，今（27）日全台天氣轉趨不穩定，北部及東半部地區將 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
全台大降溫日夜差逾10度！「最冷時段」曝光 回暖時間出爐
受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，再加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區要留意有局部短暫雨，中南部地區則有零星短暫雨的機率。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」預估最冷時段，並提醒這波冷空氣預計會冷到週四，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
兩波冷空氣接力 今轉乾冷、週末又變天
未來一週天氣呈現「冷暖震盪」格局…民報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
東北季風增強今變天！入夜3地區雨勢較大 明中部以北低溫下探11度
[Newtalk新聞] 今（27）天東北季風增強，中央氣象署指出，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生。北部及東半部高溫稍降，約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度； 氣象署提醒，今天入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度，請民眾適時添加衣物。若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。 空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。晚間起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積。 週三北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨。白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。週四東北季風減弱，白天起氣溫回升，受到新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
東北季風報到 北、東部有雨濕涼 最冷時間曝光「下探11度」！
本周首個冷空氣南下，今（27）天東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，預計今晚到明天（28）清晨將有更大雨勢，氣溫也最低，要等到明天白天開始水氣才慢慢減少，而第二波冷空氣將在台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
禾迅綠電登興櫃狂飆380% 大啖蜜月行情
禾迅綠電（7897）於今日以每股20元價格登錄興櫃掛牌交易。禾迅綠電為碩禾（3691）旗下之再生能源開發平台，專注於大型再生能源電廠之申請設立、專案開發、系統設計、工程建置（EPC）及長期運維管理，今日掛牌後也大啖蜜月行情，最高價一度觸及96元，飆漲380%，漲幅相當驚人。Yahoo股市 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
埃及斑蚊搭車北漂至板橋車站 專家：吸血血源穩定
國家衛生研究院最新監測報告揭露，傳播登革熱的埃及斑蚊已隨交通工具往北擴散，分別於民國111年在新北板橋車站捕獲雄蚊一隻，112年於台中新烏日車站發現雌蚊一隻，113年再於新烏日車站捕獲幼蟲及雄蚊各一隻。這種原本分布最北界僅在台南市新營區的病媒蚊，113年已拓殖至雲林北港鎮，如今更頻繁在北部及中部重要交通樞紐現蹤。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言