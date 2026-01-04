黑熊連3天光臨阿里山工寮 紅外線監測相機全都錄

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）林業及自然保育署嘉義分署去年最後一天獲報，阿里山鄉達邦村一處工寮遭台灣黑熊入侵；當天架設紅外線監測相機，拍到黑熊元旦至3日皆出沒工寮找食物，到今天才未出現。

林保署嘉義分署表示，專家依影像研判為成年公熊身高約160公分、體型中壯，頭部具打鬥傷痕，推測因近日氣溫驟降，加上移動路徑經過此處，黑熊遂冒險進入人類活動範圍覓食。

嘉義分署說明，為確保居民生命財產安全，第一時間對附近居民及露營區進行宣導，並指導工寮安姓屋主採取防範措施，於傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，破壞黑熊對人類領域的預期。

此外，嘉義分署視監測結果緊急採購並安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。

嘉義分署強調，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，並呼籲戶外垃圾、廚餘、肥料及寵物飼料應妥善收納室內，露營區進行烤肉等活動時，強烈氣味極易吸引黑熊，應即時清理殘渣；若發現黑熊，請保持冷靜緩步退後，並立即撥打24小時通報專線0800-000-930（您您您 救山林）。

嘉義分署表示，台灣黑熊是森林生態系重要指標，透過公私協力落實防護作為，不僅能降低民眾經濟損失，更能打造人熊和諧共處安全環境。（編輯：陳仁華）1150104