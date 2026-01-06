黑熊阿里曼二度野放仍侵擾部落 林保署捕捉送動物園長期安置

台灣黑熊「阿里曼．西肯」過去2年因滋擾卓溪鄉聚落而兩度被捕捉，最近一次於2025年7月獲重新野放。當時林保署為阿里曼配備衛星頸圈追蹤動向，原本在野放滿月時尚無出現重返卓溪跡象，然而去（2025）年9月起，阿里曼又開始接近聚落並再度回到卓溪，引發居民擔憂。

林保署花蓮分署在多方嘗試驅趕但未能奏效後，最終決定與部落族人一同設置安全套索進行捕捉，經過十多天於5日順利捕獲。由於考量阿里曼已慣性入侵養禽場覓食，加上現有野生動物收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，因此林保署同日即決定，將阿里曼轉送至台北市立動物園安置，且未來不再野放。

二度闖雞舍黑熊「阿里曼」野放滿月 追蹤動態暫無重返卓溪跡象

林保署指出，過去阿里曼被捕捉安置時，曾使用非致傷性電刺激設備，希望建立牠對家禽趨避反應的「負面制約」，減少重返聚落的可能性。不過在野放的3個月後，阿里曼仍持續接近人類活動區域，去年10月起出現在池南國家森林遊樂區及鯉魚潭周邊，11月回到卓溪鄉接近立山村山里部落及三笠山部落一帶，白天隱匿於周邊森林，夜間伺機到雞舍覓食。

阿里曼10月一度接近池南森林遊樂區及鯉魚潭與文蘭部落（圖／林保署提供）

由於阿里曼持續於距離部落周邊約120–250公尺範圍內活動，加上不時掠食家禽，已引發居民對人身與財產安全的憂心，林保署考量阿里曼為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，因此決定再次捕捉並長期安置，以避免進一步的人熊衝突。

人熊新關係／救傷、收容量能皆不足 野放黑熊是最好選項？

根據阿里曼配戴的追蹤裝置紀錄，牠在野放後曾長距離往北移動至直線距離達64公里處，在當地停留活動一段時間之後，又再度往南折返回到距野放地東側不遠之聚落，是目前已知台灣黑熊活動範圍面積最大的個體紀錄。

阿里曼行蹤定位（圖／林保署提供）

