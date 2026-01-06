黑熊阿里曼3度入侵花蓮部落 遭安置北市動物園「不再野放」

阿里曼．西肯頻繁出沒於山里部落，白天隱匿於周邊森林，夜間伺機到養禽場覓食。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

曾兩度捕捉野放、卻仍頻繁侵擾部落的台灣黑熊「阿里曼・西肯」，近期再度回到花蓮縣卓溪鄉山里部落周邊活動，並多次入侵養禽場掠食家禽，引發居民高度恐慌。林業及自然保育署花蓮分署多次驅趕與科技手段介入未果，考量人熊衝突風險持續升高，5日再次將牠捕捉後，決定送往台北市立動物園長期安置，不再野放。

花蓮分署指出，「阿里曼・西肯」於113年10月首度現蹤卓溪鄉古風村石平部落一帶，接連侵入多處養雞場，同年11月捕捉後、12月野放。不料野放僅3個月，再度返回原區域活動，又因受困陷阱短暫安置。經專家評估後，透過家禽情境與非致傷性電刺激設備，嘗試建立其對家禽的負面制約反應，並於114年7月第二度野放。

林業保育署考量台灣黑熊已出現慣性侵擾行為，決定邀集山里部落族人守護，在活動熱區布設安全套索，並由族人組成巡守隊協助警戒，歷經10多天。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

第二次野放初期，阿里曼活動範圍仍能在山林間，與聚落保持距離，但自9月起逐漸接近人類活動區域。依衛星定位顯示，10月下旬牠曾逼近池南國家森林遊樂區與鯉魚潭周邊，甚至靠近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，導致工程一度暫停，引發地方不安。

11月起，阿里曼再度回到卓溪鄉，於立山村山里部落及三笠山部落周邊活動，並陸續侵擾3處雞舍。

阿里曼持續於距離部落周邊活動，加上不時掠食家禽，已引發居民對人身與財產安全的強烈憂心，部落頭目、村長及工作站人員到部落加強宣導，務必將食物及飼料收好。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮分署表示，山里部落周邊山區海拔僅300多公尺，卻地形陡峭、林相隱蔽，阿里曼白天多潛伏於峭壁森林，夜間則下山覓食。多次以人力、聲響及光源驅趕，甚至結合觀樹基金會與義美環保基金會，運用無人機即時定位，搭載高爆音沖天炮進行聲光震撼驅離，但黑熊僅短暫離開，隨即再度返回。

由於阿里曼長期在距離部落僅120至250公尺範圍內活動，對部落居民人身安去造成威脅。林業保育署考量東部黑熊族群已有成長趨勢，且該個體已出現慣性侵擾行為，決定邀集山里部落族人守護，在活動熱區布設安全套索，並由族人組成巡守隊協助警戒，歷經10多天，5日將牠捕獲。

經由野灣野生動物醫院人員麻醉檢視後，確認健康狀況穩定，體重達112公斤。因現有野生動物收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，已送抵台北市立動物園安置，未來將不再野放。

