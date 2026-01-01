黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 林保署與社區加強巡護

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣阿里山鄉達邦村居民昨天通報，台灣黑熊入侵工寮。林保署嘉義分署隨即派員現場勘查，並架設紅外線相機監測，同時發給民眾熊鈴及防熊噴霧。這是阿里山區首次有黑熊入侵工寮的正式紀錄。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，遭黑熊入侵的工寮位於海拔1129公尺的阿里山達邦部落，民眾工寮內的冰箱被打開，食物及儲放的罐頭遭到吃食。

嘉義分署分署長李定忠說，林保署積極推動台灣黑熊保育，但更重視山村部落居民的生計與人身安全，將全力防範黑熊入侵造成的人熊衝突。後續也將邀請相關專家至現場勘查，共同研商更完善的防熊策略。

李定忠表示，達邦社區已參與林業保育署的「台灣黑熊生態給付計畫」，目前正加強巡護並注意居民安全。嘉義分署為感謝居民主動通報，將依台灣黑熊生態服務給付計畫核發入侵通報及配合監測的獎勵金；另如經查有財物損失情形，亦將核實補償。

嘉義分署呼籲，近年嘉義山區迭有黑熊出沒，戶外垃圾、廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，請立即通報嘉義分署或鄰近工作站，亦可撥打24小時專線0800-000930（您您您 救山林），分署將會盡快協助處理，以維居民安全。（編輯：黃世雅）1150101