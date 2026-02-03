黑熊、太陽花，新版鈔票圖案曝光？網傳2000元是這個 報告還原發行時程

現行新台幣鈔券已使用超過24年，中央銀行（央行）自去年10月起啟動鈔券改版作業，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題，預計包含100元至2000元，共計5種面額，消息一出，改版預算、成本、鈔券上的圖案都引發討論。​近日網路上就流傳「今年將出爐的新鈔票！」內容搶先曝光所謂100元、200元、500元、2000元面額的新鈔券圖案，事實查核平台MyGoPen對此發布調查報告。

調查報告顯示，原始謠傳版本為「跟您分享今年將出爐的新鈔票，一百元版是野百合，五佰元版是太陽花，壹仟元版是黑熊，貳仟元版是青鳥， 教改課綱也改了， 連鈔票都不放過！標準的民進黨作風……真缺德！」MyGoPen指出，央行在去年啟動新台幣鈔券改版，表示現行鈔券有必要升級防偽功能，其中100 元、200 元、500 元、1,000 元、2,000 元都會進行改版，首張新版鈔券預計在擇定主題後2年半發行。

新鈔票今年出爐？央行現正舉辦票選活動

調查報告提到，MyGoPen在過去曾發布查核報告，鈔票改版流程包含成立諮詢委員會、辦理公民參與、設計鈔券圖案、採購新版鈔紙、製版與打樣、正式量產與累積庫存、調校設備及全民宣導等，但目前僅到公民參與，鈔券圖案尚未開始設計。另據央行官網，央行自1月27日起正舉辦「台灣之美」鈔券面額主題票選活動，共計和諧共融、永續發展、運動精神等12種主題，活動截止為2月13日，每個電子郵件信箱限投1次 ，1次最多可選5項主題。

​MyGoPen指出，實際前往投票頁面，上面鈔券主題只有文字敘述，沒有任何圖片。經查，網傳圖片為AI生成，有明顯不合理的之處，如 100元紙鈔上的「壹」筆畫有問題、2000元紙鈔上的「貳」也不完整，皆為AI特徵，另透過偵測工具Hive Moderation檢測，也顯示其 AI 生成可能性極高。調查報告總結。網傳圖片並非今年將出爐的新台幣鈔票，且為AI生成的圖片。

