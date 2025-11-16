黑熊「裝死」突襲！群馬獵人遭撲擊一度昏迷
日本熊害連環爆，而且熊可能比你想像的還要聰明。在群馬縣有獵人上山，開槍擊中一頭黑熊，看到牠倒地不動就上前查看，沒想到熊竟然撲上來攻擊，熊疑似會裝死。還有青森附近的漁民看到黑熊竟然在海上游泳；而在秋田縣則出現黑熊闖入知名的購物中心。
群馬縣一名60歲男子和5名同伴上山打獵，途中意外發現一頭約100公斤的黑熊，於是朝牠開槍，但就在以為熊已經一動也不動時，他走上前查看，沒想到下一秒熊突然撲上來攻擊，導致他臉跟左手腕被咬傷，一度失去意識，所幸送醫保住性命，黑熊則逃進山林，沒想到黑熊竟然會裝死，這一幕也讓人震驚。
在日本北部的青森縣陸奧灣，漁民在離岸200公尺的海域拍下了罕見景象。
拍攝者：「好近好近，真的好近。」
一頭黑熊竟然在大海裡游泳，嚇得漁民當場驚呼，徹底打破民眾熊只會在陸地上出沒的印象，日本開始允許警察對熊開槍，執政的自民黨開始帶頭吃熊肉。
日本前首相石破茂：「熊肉做的叉燒？也太猛了吧。」
前首相石破茂表情滿是驚喜，他推動食用野味，不但當場試吃熊肉，還大讚黑熊肉叉燒配紅酒簡直是絕配，還有議員覺得熊肉叉燒比豬肉更清爽。
日本前首相石破茂：「我第一次吃熊肉壽喜燒時，心裡想著沒想到竟然這麼好吃，這麼令人感動，那已經是很久以前的事了。」
打野味吃熊肉，成了熊害的另類解方。
