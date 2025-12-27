黑熊「阿里曼」重返卓溪村 3度入侵雞舍 靠近小學周邊

台灣黑熊阿里曼．西肯去年2度入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，經林保署花蓮分署捕送動物醫院短暫安置後，今年７月野放重返山林，又發現牠頻頻入侵部落闖雞舍吃雞。（資料照片）

台灣黑熊「阿里曼．西肯」去年2度入侵花蓮卓溪鄉養雞場被捕，被捕後短暫安置，林業及自然保育署花蓮分署今年7月野放重返山林，未料，12月又發現牠陸續在卓溪鄉立山村出沒，甚至第3度入侵養雞場吃雞，引發居民恐慌。花蓮分署昨晚到山里部落辦村民大會，強調透過衛星追蹤，每天提供部落3次黑熊動態，即時掌握狀況，並啟動獵人組織巡守隊將加強巡護，發現有侵擾，立即捕捉。

花蓮分署指出，「阿里曼．西肯」為壯年台灣黑熊，今年7月9日第2次野放後，透過衛星頸圈持續追蹤監測，顯示其行動能力強、活動範圍廣。12月17日起持續在卓溪鄉立山村山里部落周邊區域密林內逗留，研判因當地有豐富食物來源（青剛櫟）所以停留時間較長，雖曾啟動驅趕及捕捉，但黑熊又多回到該處，研判可能該區為早期生活範圍之一。

花蓮分署說，監測活動軌跡及監視器影像發現，在接近部落周邊時，黑熊會避開人類干擾，轉為晝伏夜出的活動模式，並繞過部落聚落，利用部落周遭森林移動，並侵擾夜間無人看守的雞舍捕食雞隻，造成居民損失及恐慌。

林保署花蓮分署昨晚跟部落說明黑熊蹤跡與後續處置方式，分署長黃群策向村民保證，將優先保護居民生命財產安全。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮分署長黃群策跟村民保證，部落居民的生命、生活與財產安全，始終是管理工作的最優先考量，對於阿里曼．西肯，花蓮分署會「負責到底」。

花蓮分署朱何宗技正也向族人說明防熊因應原則，並承諾持續透過人造衛星追蹤，每天定期3次提供黑熊動向資訊，協助部落即時掌握狀況，並與參與狩獵自主管理計畫的獵人小組組成巡守隊，強化在地防護。

會中族人提出多項建設性建議，包括因黑熊靠近立山國小，希望能在國小辦理說明會、結合傳統狩獵智慧防範黑熊入村等，花蓮分署回應並表示將納入後續規劃。

