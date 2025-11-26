黑狗刁水桶要打賞 新北動保處蒐證開罰沒入犬隻

cnews204251226a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市政府動保處，近日接獲舉報，在淡水區有飼主，涉嫌以不當展演方式，讓犬隻在淡水老街刁水桶要打賞。動保處表示，接獲通報第一時間派員前往調查，連續數日蹲點，希望不再讓狗狗有再被脅迫機會，也同步蒐集影像與事證。查明事實後，已認定飼主行為明確違反《動物保護法》第6-1條「未經許可不得以動物進行展演」規定，將依法裁處5萬元罰鍰。另外由於黑狗未施打狂犬病疫苗，也開罰3萬元罰鍰，並沒入犬隻，而飼主必須接受3小時動保教育訓練。

動保處表示，動保人員多日巡查蒐證，確認民眾舉報影片中，飼主以戲謔方式，使犬隻做出違反天性的動作，已屬展演行為。今（26）天，飼主也到場說明，平常出門會帶狗兜風，所以讓黑狗戴眼鏡保護眼睛，當天因為是萬聖節，所以帶了桶子，但並未有向人收錢。但是出門逛街，沒注意就有人丟錢進去了。

動保處表示，查證後發現，黑狗飼主未取得任何形式的動物展演許可，違法明確。犬隻也未施打狂犬病疫苗，涉嫌違反動物傳染病防治條例，可處3萬元罰鍰、沒入犬隻，還須強制飼主参加3小時動物保護講習，以落實飼養義務與法律責任。後續將進一步對黑狗身體健康檢查，也將開放民眾認養，協助慎選認養人。

新北市動保處表示，合法動物展演，必須取得動物展示業許可，包含場所、動物清冊、空間、人員資格、緊急應變等，最重要是需通過展演動物福利評估，依許可內容執行而且不得超出許可同意範圍。

民眾不論是否以動物營利或非營利方式，未經許可進行任何方式展演，都屬違法樣態，動物不是獲利工具，張貼影片、惡意戲弄或利用動物製造話題者，均有可能觸法。經營者切勿心存僥倖，從事未合法申請動物展示或互動服務；也呼籲市民，切勿以動物作為娛樂或博取關注的工具，並共同支持依法查處。

照片來源：新北市府提供

