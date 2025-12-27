黑狗國道挨撞癱地掙扎！「暖男下車救援」後車霸氣守護…影片感動55萬人

記者吳泊萱／彰化報導

國道發生犬隻撞擊事故，好心人停車救援，後車也幫忙拉開安全距離，暖心舉動獲網友大讚。（圖／網友kai8087授權提供）

國道出現暖心救援場景！這個月25日，國道一號北上北斗路段發生犬隻撞擊事故，一隻小黑狗遭車輛碰撞，癱倒在內側車道，動彈不得。一名年輕男子見狀，在國道上停車救援小黑狗，後車發現後，也立刻停車拉開安全距離，並喊話「你保護牠，我保護你」。影片曝光後引發各界關注，網友紛紛大讚兩人真的很有愛心，而影片也在短時間內，累積超過55萬人次觀看。

救援場景發生在12月25日聖誕節，民眾開車行經國道一號北上北斗路段時，發現一隻受傷的小黑狗躺在內側車道掙扎，當時國道上車水馬龍，但一名年輕男子卻堅定的把車停在內側車道，下車救援小黑狗，並小心翼翼的把小黑狗抱回車上安置。

開在後方的民眾見狀，立刻停車，在車道上等待男子救援黑狗，幫忙拉開一段安全距離，保護人狗不受二次撞擊。事後民眾將救援影片PO上網，直言「好人一生平安，你保護牠，我保護你」。

影片曝光後引起各界關注，目前已累積超過55萬次觀看，網友紛紛留言「好人一生平安，你們兩個明年都要發大財」、「你儘管善良，福報都在路上」、「謝謝你與前車車主 真的真的謝謝你們，福氣福報滿滿」、「竟然可以一次看兩位天使」、「這才是台灣！謝謝你們！」、「眼淚掉下來，希望狗狗沒事，謝謝好心人」。

高公局斗南工務段證實，25日當天確實有動物誤闖內側車道，但也提醒用路人，因高速公路行車速度快，民眾貿然下車救援，可能會對自身及其他用路人造成極高風險，呼籲用路人發現受傷或誤闖動物時，應撥打1968專線，或使用1968APP通知行控中心，交由專業小組前往處理，以確保行車安全。

