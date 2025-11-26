黑狗戴墨鏡叼桶賺錢惹議 飼主遭重罰8萬且寵物被沒入

淡水老街有黑狗叼桶遭疑噱頭打賞。（圖／民眾提供）

一隻在淡水老街出現的黑狗「流氓」近日引發爭議，因戴墨鏡、掛金項鏈、叼桶子的特殊裝扮引起民眾關注。有目擊者質疑飼主強迫狗隻長時間展演並以此斂財，並發現墨鏡是用鐵絲固定在狗身上，認為有虐待嫌疑。新北市動保處接獲檢舉後進行調查，最終認定飼主要求犬隻做出違反天性的動作已構成展演行為，加上未替狗隻施打狂犬病疫苗，依法裁處共計8萬元罰鍰，並將該犬隻沒入。

淡水老街有黑狗叼桶遭疑噱頭打賞。（圖／民眾提供）

這隻綽號「流氓」的小黑狗在淡水老街已有數年，平時叼著茄芷袋，因萬聖節而改叼印有南瓜圖案的桶子。11月22日下午，有民眾拍下小黑狗坐在長椅上的照片，發現牠戴著用鐵絲固定的墨鏡、脖子上掛著金項鏈，嘴裡叼著桶子，看起來不敢亂動。目擊民眾表示，這隻狗被放在原地至少15分鐘，甚至有人幾乎整天都看到牠坐在那裡，懷疑是被當成斂財工具。

廣告 廣告

一位目擊民眾認為有虐待嫌疑，因為經過的人會往桶子裡投錢，使桶子越來越重，而狗必須一直咬著。另一位目擊民眾觀察到狗的後背毛髮脫落，質疑為何要用鐵絲綁墨鏡在狗身上，認為這種做法不妥當。

黑狗戴墨鏡用鐵絲固定。（圖／民眾提供）

然而，附近店家對此有不同看法。他們表示這隻小黑狗在當地很有名，許多民眾都會與牠合照。店家解釋，流氓曾被棄養，是現在的飼主把牠帶回家。他們強調飼主只是出來遛狗，並非展演行為，且狗隻相當乖巧，有時會跑到店裡吹冷氣，主人只要拍拍手牠就會跑回去，飼主與狗的關係良好，沒有虐待行為。

動保處沒入犬隻。（圖／動保處提供）

動保處接獲檢舉後多次前往淡水老街了解情況。11月26日下午，飼主終於帶著仍戴墨鏡、掛金項鏈、叼桶子的狗到動保處說明。動保處最終認定飼主要求犬隻做出違反天性的動作已構成展演行為，依法裁處5萬元罰鍰，加上未施打狂犬病疫苗再罰3萬元，並將犬隻沒入。動保處表示，後續將為狗進行身體健康檢查，並開放民眾認養，希望讓牠不再受到傷害。

更多 TVBS 報導

北市精舍命案勘驗監視器 家屬見「妹被拉上拖車」當庭崩潰痛哭

7度酒駕拒測挨罰504萬 北市「拒測大王」重心不穩自摔栽了

微波爐虐貓？PO網炫「內臟熟了」動保處找嘸5領養貓 他稱：公園放生

15歲老貓脫籠闖松山車站 動保處「熱像儀、誘捕籠」全出動

