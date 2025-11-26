黑狗「戴墨鏡、刁水桶」表演討賞！飼主挨罰8萬 「流氓」不給養了
淡水老街日前出現有飼主為狗兒戴上墨鏡、刁起水桶四處討賞，違法的展演行為遭民眾檢舉，新北動保處查出確有此事，依法裁罰飼主5萬元，又因狗兒沒有打狂犬病疫苗，再罰3萬元，合計8萬元。同時沒入犬隻，開放外界認養。
有網友日前在淡水拍到一隻黑狗被綁在椅子上，長時間保持一樣的姿勢，最多只能左右轉向，卻不見主人在旁，怒問「是把狗狗當斂財工具嗎？」畫面可見，黑狗被戴上墨鏡，嘴巴刁著一個萬聖節圖樣水桶，裡頭疑似有現鈔。
動保處接獲民眾舉報後，即派員前往了解，並蹲點多日，經巡查蒐證，確認飼主以戲謔方式使犬隻做出違反天性的動作，已屬展演行為，也請飼主今天前來說明。
飼主表示，幫狗兒取名「流氓」，平常出門會帶狗兜風故戴眼鏡保護眼睛，當天萬聖節所以帶桶子，並未有向人收錢，是出門逛街沒注意就有人丟錢進去。
不過，動保處指出，飼主未取得任何形式之動物展演許可，違反《動物保護法》第6-1條「未經許可不得以動物進行展演」規定行為明確，裁處5萬元罰鍰。
另外，犬隻也被發現沒有施打狂犬病疫苗，違反「動物傳染病防治條例」，處3萬元罰鍰，並強制飼主参加3小時動物保護講習。
動保處說，由於飼主違規事證明確，因此當場沒入犬隻，卸下其太陽眼鏡，眼鏡屬伸縮材質並非鐵絲，無造成動物傷害，後續將進一步行身體健康檢查，該犬隻非常親人，也將開放民眾認養，協助慎選認養人。
動保處表示，合法動物展演必須取得動物展示業許可，未經許可進行任何方式展演，都屬違法樣態，動物不是獲利工具，張貼影片、惡意戲弄或利用動物製造話題者，均有可能觸法。民眾若發現疑似違規展演情形，可撥打1959動物保護專線通報。
更多太報報導
好市多黑五「第4波優惠品項」曝光！頂級美國牛肉、LG除濕機入列
教育部推大專校院宿舍「友善婚育房型」 每間房補助5萬元
Abc牙醫案外案...衛生局獲檢舉未移送遭疑「縱放密醫」 理由曝光
其他人也在看
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 7 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 7 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
國分太一終於出面 淚灑記者會嘆「只是想知道我錯在哪」
前「TOKIO 東京小子」成員國分太一日前突然遭電視台以「違反公司規範」除名，他在今（26日）突然與律師共同召開記者會，首次針對「多次違反公司規範」遭日本電視台除名並無限期停工一事說明，但還是留下不少謎團。他身穿黑色西裝、神情憔悴，數度哽咽鞠躬，向所有受牽連的當事人、節目製作人員、贊助商及觀眾致歉，並坦言「在幾天內失去了所有」。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 42 分鐘前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 3 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 11 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 8 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 1 天前