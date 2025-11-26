黑狗「戴墨鏡、刁水桶」表演討賞！飼主挨罰8萬 「流氓」不給養了

經查太陽眼鏡屬伸縮材質並非鐵絲，動保處後續將對黑狗進行健康檢查。取自新北市政府官網



淡水老街日前出現有飼主為狗兒戴上墨鏡、刁起水桶四處討賞，違法的展演行為遭民眾檢舉，新北動保處查出確有此事，依法裁罰飼主5萬元，又因狗兒沒有打狂犬病疫苗，再罰3萬元，合計8萬元。同時沒入犬隻，開放外界認養。

有網友日前在淡水拍到一隻黑狗被綁在椅子上，長時間保持一樣的姿勢，最多只能左右轉向，卻不見主人在旁，怒問「是把狗狗當斂財工具嗎？」畫面可見，黑狗被戴上墨鏡，嘴巴刁著一個萬聖節圖樣水桶，裡頭疑似有現鈔。

動保處接獲民眾舉報後，即派員前往了解，並蹲點多日，經巡查蒐證，確認飼主以戲謔方式使犬隻做出違反天性的動作，已屬展演行為，也請飼主今天前來說明。

飼主表示，幫狗兒取名「流氓」，平常出門會帶狗兜風故戴眼鏡保護眼睛，當天萬聖節所以帶桶子，並未有向人收錢，是出門逛街沒注意就有人丟錢進去。

不過，動保處指出，飼主未取得任何形式之動物展演許可，違反《動物保護法》第6-1條「未經許可不得以動物進行展演」規定行為明確，裁處5萬元罰鍰。

另外，犬隻也被發現沒有施打狂犬病疫苗，違反「動物傳染病防治條例」，處3萬元罰鍰，並強制飼主参加3小時動物保護講習。

飼主帶犬隻至動保處說明飼養和教養狀況，當時黑狗還戴著墨鏡。取自新北市政府官網

動保處說，由於飼主違規事證明確，因此當場沒入犬隻，卸下其太陽眼鏡，眼鏡屬伸縮材質並非鐵絲，無造成動物傷害，後續將進一步行身體健康檢查，該犬隻非常親人，也將開放民眾認養，協助慎選認養人。

動保處表示，合法動物展演必須取得動物展示業許可，未經許可進行任何方式展演，都屬違法樣態，動物不是獲利工具，張貼影片、惡意戲弄或利用動物製造話題者，均有可能觸法。民眾若發現疑似違規展演情形，可撥打1959動物保護專線通報。

新北動保處沒入犬隻，開放認養。取自新北市政府官網

