「黑狗」遭尋仇砍 揭天道盟「土地利益」埋恩怨

昨（1日）是高雄天道盟不倒會大哥高寶勝舉行告別式，卻在同一時間發生震驚江湖的砍人事件。（圖／東森新聞）





昨（1日）是高雄天道盟不倒會大哥高寶勝舉行告別式，卻在同一時間發生震驚江湖的砍人事件。下午一點多，天道盟另一名重量級份子「黑狗」前往西門町停車場繳費準備取車時，被兩名惡煞一路尾隨。

黑狗先被從後方環抱控制行動，再遭辣椒水攻擊，最後更被砍斷腳筋。兩名行凶男子犯案後不但沒有逃跑，還自行報案。其中一人自稱是高寶勝的義子，聲稱為了替義父完成遺願才出手報仇；警方對此說法存疑，認為背後可能另有藏鏡人，正全力追查中。

黑狗身分不單純，他是天道盟天山會會長，早年曾是前盟主羅福助的重要手下，行事狠辣、個性神秘。知情人士透露，他近年因馬場町與青年公園社會住宅開發涉及巨大利益，與不倒會大哥高寶勝結下深仇，就算天道盟高層多次出面協調也難以化解。

回顧黑狗與高寶勝的糾葛並非一朝一夕。1998年，黑狗仍是天道盟小組長時因持槍遭逮，而高寶勝出獄後逐漸成為不倒會實權大哥，近年多起重大槍擊事件也都與他脫不了關係。

2015年西門町峨嵋停車場雙屍命案，嫌犯陳福祥曾受高寶勝指揮；案發後高寶勝多次被檢警傳喚。2022年10月萬華青山宮前槍手押人質後自戕，遺書也提到高寶勝，使他再次被約談。外界甚至封他為南萬華教父。

知情人士指出，黑狗與高寶勝最大的矛盾，就是馬場町與青年公園社會住宅開發所牽涉的龐大利益。雙方因利益分配談不攏結怨，多次調解均破局，兩派人馬明爭暗鬥多年，梁子越結越深。黑狗在天道盟內地位特殊，加上背景深厚，使這場江湖恩怨一直難以收場。

如今高寶勝因癌症過世，但與黑狗之間的衝突並未因死亡畫下句點，反而持續延燒。黑狗遭伏擊砍斷腳筋，也讓外界更加關注這樁剪不斷、理還亂的黑道恩怨。

