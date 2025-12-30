黑猩猩微醺派對 毛小孩玩具成癮

黑猩猩和人類的DNA 相似度高達 98到99%，竟然也有類似的社交行為，就像人類會對手機成癮，青少年對電玩成癮，狗狗也會對玩具成癮。2025年揭露動物不為人知的一面，或許讓我們會心一笑，也提醒我們守護與牠們共享的生活空間。

呼朋引伴一起吃水果，科學家今年4月首度拍到黑猩猩的「微醺派對」，自然發酵的非洲麵包果，酒精濃度雖然只有0.61%，卻可能是平常不愛分享食物的黑猩猩，建立社交關係的一種方式。人類和最好的朋友，友情又是何時開始萌芽，

生物考古學家 艾文：「吉娃娃犬是經過人類選擇培育的，狼的後代 也是數千年來，人類與犬科動物互動的結果，每一隻狗都有同一個祖先 狼。」

奧地利獸醫大學發現，玩具被拿走，狗狗甚至會血壓升高，尤其是德國牧羊犬等工作犬，最容易出現成癮情況，這時就要靠飼主幫狗狗了解，生命中最重要的不是物品。

專業訓犬師 麥克沃伊：「有些玩具手把比較長 可以跟狗一起玩，有些玩具還帶有球 如果狗狗想追，你可以把玩具扔出去，牠最終回到你身邊，你們仍然在玩拔河遊戲，只是增加了狗狗回到你身邊的樂趣。」

住旅館不是毛孩才有的享受，在挪威沿海，一共有7間旅館是為三趾鷗打造，讓牠們安心築巢繁衍，因為過去30年來，當地的海鳥已經減少了70%到90%。

海鷗旅館創辦人 漢森：「主要是過度捕撈(導致海鳥食物減少)，巴倫支海也發生了很大的變化，藻類產量減少，天氣變暖 水溫升高 氧氣含量降低 ，所以我們看到了很多變化。」

