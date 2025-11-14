黑琵嘉南高普查4851隻 創新高

黑面琵鷺族群在台南沿海濕地覓食。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台江國家公園管理處公布黑面琵鷺十一月第一次普查，台南地區、嘉義及高雄三地總計四八五一隻，不僅超越二０二五年黑面琵鷺全球同步普查台灣地區總數四一六九隻，也創下歷年新高數量。

台灣是全球黑琵最重要的度冬區，大台南地區又是台灣黑琵最集中區域，台江處進行生態基礎調查與棲地管理監測，更與養殖業者簽署「參與生態友善棲地魚塭營造合作意向書」，營造友善棲地環境，來台度冬的黑琵族群逐年成長，是台灣推動生態保育的一項肯定。

廣告 廣告

台江處與台南市野鳥學會等保育團體合作，分別在台南地區、嘉義及高雄三地進行黑琵普查，十月中旬統計二九七六隻，不到二週時間，十一月第一次普查四八五一隻，其中台南地區二三二五隻、嘉義二四二０隻、高雄一０六隻。

二０二五年黑面琵鷺全球同步普查總計七０八一隻，台灣黑琵總數四一六九隻，占全球族群總數百分之五十八點九。大型光電場改變了台南沿海的地貌，七股頂山、學甲濕地等的黑琵棲息數量略有減少，台南、嘉義、高雄三地的總體數量這幾年維持在三千隻以上水準，今年十一月初就創下四八五一隻的新高紀錄，以嘉義沿海最多。

台江處依往年的黑琵普查數據分析，十一月是黑琵度冬過境的高峰期，加上每年新增的小黑琵，台江國家公園濕地所紀錄的黑琵總數逐年增加，之後部分黑琵往南遷徙，十二月的普查總數將略微減少。