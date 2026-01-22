黑男家中各處都有監視器！收美女「內褲塞飲料」大尺照 混血嬌妻氣炸

網紅黑男和混血辣妻Lucy一向感情甜蜜。翻攝IG@lucylu_8619

網紅黑男和混血辣妻Lucy（盧蓁）穩定交往6年，去年盛大舉辦婚禮，不到1年卻傳出婚變，黑男向《鏡報》澄清兩人感情仍甜蜜。事實上回顧兩人過往的愛情故事就宛如命中注定，Lucy原本只是在路上被黑男找來配對的美女，沒想到竟然發展出一段深刻緣分，Lucy過去也經常分享黑男對她的疼愛，兩人於公於私都是對佳偶。

Lucy當年在街頭被黑男搭訕。翻攝黑男邱比特YT頻道

街頭搭訕牽起緣分 黑男四度求婚圓夢娶回混血妻

黑男當年在進行街頭配對的拍攝工作，搭訕小11歲的台灣、荷蘭混血美女Lucy，原本是要幫她配對，沒想到最後配到自己，當時黑男為了追到理想型Lucy，還稱自己喜歡畫畫、音樂，就為了營造共同話題，其實一點興趣都沒有，兩人穩定交往多年，黑男曾四度求婚，Lucy才終於點頭答應，去年3月在萬豪酒店舉辦婚禮，席開35桌，黑男更是大手筆豪砸300萬，圓夢把嬌妻娶回家。

黑男實力寵妻 怕Lucy不夠花秒匯款

黑男一向實力寵妻，更是經常對老婆示愛，Lucy曾經分享，自己逛街到一半突然收到5000元款項，才發現是黑男幫她「充值」，怕她購物不夠花，就連在家裡，黑男也常會癡癡盯著Lucy的臉發呆，情不自禁告白：「妳怎麼長這麼美？」Lucy更不時會分享小倆口的可愛互動，然而兩人婚後卻出現摩擦，Lucy曾表示有考慮要和黑男分房睡，因為自己很淺眠，總是會被黑男打呼影響。

黑男會對著老婆發花癡。IG@lucylu_8619

黑男給足安全感 夫妻只為異性問題吵過一次

事實上，黑男的影片拍攝風格總是需要和許多外貌精緻的美女相處合作，為了給足Lucy安全感，黑男也是做了不少努力。Lucy曾坦言兩人交往多年，只有一次為了異性吵架，因有個街頭配對的美女傳了一張照片給黑男，畫面是她在內褲裡放了一瓶飲料，問他「在幹嘛？」黑男收到訊息後主動給Lucy看，讓她當場氣炸。

為了讓Lucy安心，黑男家中房間、客廳各角落都裝有監視器，Lucy甚至可以隨時打給黑男視訊查勤，黑男驕傲稱：「厲害到我可以跟美女單獨出去拍很多節目，她都很放心，我自己在公司和美女待在凌晨2點，她都覺得還好。」儘管黑男因為工作忙碌，經常不在家，Lucy也十分信任。

兩人只為了異性吵架過一次。IG@lucylu_8619



