黑男老婆Lucy嘗試小陰唇手術 揭女性反覆發炎真相 洪芝晨醫師：結構性問題比清潔更影響私密健康

女性私密處反覆發炎？原因竟與小陰唇過大有關

許多女性長期受到私密處反覆發炎困擾，卻始終找不到真正的原因。婦產科專科醫師、姿晨健康美學診所院長洪芝晨指出，除了免疫力或生活作息影響之外，其實「小陰唇過大」也是常見的生理結構性問題。當小陰唇皺褶過多時，容易造成藏污納垢與細菌滋生，導致反覆感染與異味，不僅影響健康，更讓女性在日常生活中經常感到摩擦不適，甚至造成色素沉澱與心理壓力。

Lucy盧蓁的親身經歷

知名配對型Youtuber網紅黑男的老婆盧蓁Lucy，便分享親身經歷，她長年飽受婦科感染困擾，即使嚴格遵循醫囑、規律使用藥物，還刻意戒掉甜食、維持清潔，依然無法避免反覆發炎。尤其在出國工作或長時間演藝活動時，症狀一旦爆發，帶來極大不便與困擾。洪芝晨醫師經專業評估後指出，Lucy的問題正源於生理結構，即小陰唇過大，導致私密處長期處於易感染狀態。

廣告 廣告

私密處生理結構性問題解決之道

在了解原因後，Lucy決定接受私密處的手術根治這樣的生理問題(俗稱小陰唇美型)，不僅能改善反覆感染的困擾，也能減輕摩擦帶來的暗沉問題。這項手術兼具美容醫學與功能醫學的雙重效益，既能恢復健康，也能讓外觀更為清爽舒適。Lucy坦言，這個決定源自她先前看過好友Aries艾瑞絲的私密處手術紀錄，某一天她埋藏在心中的想法徹底浮現。



圖/老婆盧蓁Lucy進行私密處手術，老公黑男在手術室全程陪同老婆完成，是另類的產房觀摩。(黑男提供)

老公黑男邱比特 手術全程支持

原本Lucy以為老公黑男會反對，沒想到他不僅全力支持，還陪同她一起完成術前內診與諮詢，接著更是全副武裝，換上無菌手術衣進到手術室，全程陪伴Lucy。黑男笑稱，這段過程就像「產房爸爸實習」，近距離觀摩後更深刻體會到女性的辛苦與偉大。為了讓Lucy手術後好好休養，黑男甚至提前採購了一堆補品，展現滿滿的貼心。



圖/盧蓁Lucy及老公黑男還有洪芝晨醫師開心自拍合影。(姿晨健康美學診所提供)

婦產專科洪芝晨醫師的專業提醒

姿晨美學診所院長洪芝晨醫師強調，許多女性仍誤以為反覆感染代表「不乾淨」或「體質差」，其實生理結構上的問題才是關鍵。若能及早透過專業評估與治療，不僅能減少炎症反覆發作，還能大幅提升生活品質。她也鼓勵伴侶應該像黑男一樣，願意理解並支持另一半，這樣不僅能改善健康，也能讓現代社會的男女親密關係更加和諧。

Lucy盧蓁 一線鮑手術諮詢 Ft. 洪芝晨醫師

https://youtu.be/xWRv6B4548s 或是

https://youtu.be/xWRv6B4548s?si=CruRnOQKcDpjLQbL&t=62



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為黑男老婆Lucy嘗試小陰唇手術 揭女性反覆發炎真相 洪芝晨醫師：結構性問題比清潔更影響私密健康