黑男街訪日本正妹！激喊只愛「大XX」 本尊找到了

（記者周德瑄／綜合報導）知名網紅黑男近期在台北信義區進行街訪，意外捕捉到一位長相甜美且身材火辣的日本留學生。這名日本留學生大方分享擇偶條件，直言自己只喜歡大鵰鵰，豪放言論引發網路熱烈討論。她在影片中更將自己的傲人上圍比喻為大籠包，並透過大幅度動作證明真材實料，吸引大批鄉民朝聖，相關字眼也成為熱搜關鍵字。

圖／網紅黑男在信義區街頭採訪到一位外型亮眼的日本留學生。（翻攝自臉書 黑男邱比特）

黑男在最新更新的邱比特影片中，於台北市街頭訪問到一位穿著低胸且具備甜美氣質的女性，對方開口便帶著濃厚的日式口音，證實是來台就讀的日本留學生。當被問及心儀的對象類型時，該名女生毫不避諱地對著鏡頭說出心願，表示唯一的條件就是大鵰鵰，直白程度讓在場眾人感到相當驚訝。

除了大談擇偶觀外，這名日本留學生也分享了對台灣美食的看法。她提到自己非常喜愛小籠包，隨即又俏皮地捧著自己的胸部稱之為大籠包。為了強調身材並非加工而成，她應黑男要求在鏡頭前原地跑動，展現出自然的晃動感，讓黑男當場認證其真實性。

影片發布後迅速在各大社群平台發酵，許多網友留言感嘆影片長度雖然不長，卻讓人忍不住重複觀看好幾個小時，甚至有人開玩笑求助如何讓影片停下來。強大的網友們隨即展開肉搜，發現這位女生的真面目其實是日本知名的大尺度網紅宇佐美里奈。宇佐美里奈在社群媒體上擁有數萬名粉絲，平時便以分享火辣寫真聞名，這次驚喜出現在街訪影片中，無疑又為她增添了不少熱度。

