黑男街訪日本爆乳留學生！她自曝只愛「大XX」的男生 脆被神出了

娛樂中心／綜合報導

日本留學生被問到喜歡什麼類型的男性，竟回答「大鵰鵰」，讓黑男當場笑翻。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）

百萬YouTuber黑男憑藉「街頭邱比特」街頭配對走紅，還因此結識交往5年多的混血女友lucy（盧蓁），並於2023年10月宣布即將結婚，許多粉絲紛紛獻上祝福。黑男近日在信義區街訪一名爆乳日本留學生，被問到喜歡什麼類型的男性？女學生竟回答「大鵰鵰」。如今日本女留學生的Threads被神出，竟是日本大尺度網紅。

黑男近日更新短片，在北市信義區街訪一名日本女留學生「喜歡什麼類型的男性？」，女學生竟回答「大鵰鵰」，再被追問是否有其他條件，她更強調「only大鵰鵰」，讓黑男當場笑翻。至於喜歡台灣的美食，女學生表示，最愛吃小籠包；接著更指自己胸部稱「大籠包」。黑男最後問她胸部是真的還是假的，女學生竟當場跑步大方抖胸，讓黑男看後直呼「是真的」。

日本留學生指自己胸部稱「大籠包」，並當場跑步大方抖胸，讓黑男直呼「是真的」。（圖／翻攝自黑男邱比特YouTube）

影片一出，立刻引發許多網友熱議「這是百分百Q軟彈」、「有嗑藥嗎？」、「以我的經驗判斷是真的」、「喜歡」、「我看過她」、「可愛」。此外，日本女留學生的Threads也被神出，是日本大尺度網紅「宇佐美りな」，擁有超過6萬粉絲追蹤，經常分享辣照和影片。

