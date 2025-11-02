黑白之間見心境 逸晉書道學會133件新作展書藝風華
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣逸晉書道學會會員聯展自即日起至26日於彰化市立圖書館盛大登場，今（2）日舉行開幕式，展出會員近年創作的133件書法新作，涵蓋篆、隸、楷、行、草及簡帛等多種書體，筆墨間流露「濃淡疏密、輕重緩急」的節奏與情感，展現書法家心手相應、意在筆先的藝術境界。
開幕式現場熱鬧而雅致，展廳裡張燈布置，牆面掛滿一幅幅黑白相間的作品，濃墨與飛白間流露出不同的性格與情感。許多觀眾站在作品前靜靜凝視，細細品味每一道筆觸的節奏與呼吸。
彰化市長林世賢逐一欣賞作品，他表示，書法是中華文化的重要象徵，不僅是一門藝術，更是一種生活態度與心靈修養。他感謝逸晉書道學會多年來推動書藝教育，讓書法在地方持續發光發熱，並邀請民眾趁展期走進展場，親身感受筆墨的力量。
「逸晉」二字由鹿港書法家粘文意老師命名，寓意「學書追晉風、逸韻承薪傳」。學會以晉代書聖王羲之、王獻之父子為宗，融合歷代名家書風，發展出重視筆法節奏與精神韻律的風格，致力於弘揚書道之美。
學會會員秉持「心寧手應、用生為熟」的理念創作，強調筆法、筆勢與筆意的相互呼應，透過「濃淡疏密、輕重緩急」的運筆節奏，在紙上揮灑出蒼勁與柔美兼具的藝術語言。作品中有的氣勢磅礡、有的清新靜謐，黑與白的聚散離合，像是舞蹈一般流動著節奏感。
理事長蔡銘峯說，逸晉書道學會是一個由愛書法的朋友組成的大家庭。會員來自各行各業，有老師、企業家、公務員、退休人士及藝文愛好者，平時各自忙碌，閒暇時就提筆創作。「我們不是為了比高下，而是想在墨香裡找到心的平靜。」
蔡銘峯指出，這次展出的133件作品全是會員近年新作，每位創作者都在內容、佈局與章法上融入個人想法與生活感受，有人以詩句入畫，有人書寫古文名篇，也有人嘗試現代詩句或經典格言，讓書法更貼近生活、貼近人心。
他也說，透過每年舉辦聯展，會員之間可以互相觀摩、交流心得，彼此切磋筆藝，這不只是展覽，更是一種學習與傳承。
