黑白大廚始祖抗癌12年逝！胸部這癌X光也照不出，醫揭重症肌無力是警訊

近期韓國綜藝《黑白大廚》讓不少明星主廚翻紅，但這股風潮的鼻祖可追溯至1998年就出道的韓星鄭信友。他曾演出知名韓劇《商道》等多部作品，後轉型為人氣料理研究家。遺憾的是，鄭信友在經歷長達12年的抗癌鬥爭後，仍於1/18凌晨不幸病逝，享年58歲，令無數影迷與食客心碎。

鄭信友自2014年確診罹患胸腺癌後，便經常在部落格分享抗癌食譜與日記，樂觀態度曾鼓舞許多病友，未料抗癌12年仍不幸過世。嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智表示，胸腺癌相對罕見，且診斷難度極高，不少患者發現時已具有一定大小。

胸腺癌隱身胸骨後！一般X光檢查常有死角

胸腺癌之所以被稱為隱藏版癌症，是因為它位在前縱膈腔，也就是胸骨後的腺體位置。方科智醫師指出，胸腺癌在X光片上極容易與心血管、食道等器官影像重疊，產生檢查死角。

當X光能明確看出異狀時，腫瘤往往已經長得很大。因此，多數患者是透過電腦斷層（CT）才意外發現病灶。

胸腺在青春期前是免疫功能的高峰，負責淋巴球的生長，但到了30至35歲後會逐漸退化，被脂肪組織取代。

若此處發生癌化，初期幾乎無感，等到腫瘤壓迫到周邊器官時，才會出現胸口痛、呼吸困難或咳嗽等症狀。如果侵犯到咽喉附近的食道或神經，甚至會導致吞嚥困難或聲音沙啞。

重症肌無力是胸腺瘤徵兆！醫揭特殊副腫瘤症候群

胸腺瘤有一個極為特殊的警訊，就是誘發重症肌無力，據統計，約有3～5成患者有重症肌無力。方科智醫師解釋，胸腺異常增生或癌化時，會引起「副腫瘤症候群」，導致患者出現手腳無力、眼皮下垂等重症肌無力症狀。

雖然胸腺瘤分為良性、低度惡性與高度惡性，但只要出現這類神經內分泌功能失調的徵兆，就必須立刻就醫檢查。

雖然胸腺癌聽起來可怕，但若能早期發現並進行手術完全切除，其5年存活率可達8成以上，甚至有6到7成患者能活過10年。

方醫師說明，胸腺癌的預後其實比肺癌好一些，即使是晚期發現，5年存活率仍有2成到4成。關鍵在於是否能及早切除，以及病患對後續化療、標靶或免疫治療的配合程度。

誰是胸腺癌高危險群？吸菸沒關係，輻射有風險

與多數肺癌不同，胸腺癌與吸菸的關聯性並不顯著，與基因遺傳的關係也尚無定論。方科智醫師提醒，目前已知較明確的風險因子是高劑量的放射線暴露。

例如輻射從業人員，或一年內密集接受多次電腦斷層、X光等檢查，累積輻射量比常人高出數百倍者，胸腺異常增生甚至癌化的風險會顯著提升。

胸腺瘤好發在50～65歲，以鄭信友的案例來看，他在46歲發病，屬於發病年齡略早的個案，但能持續抗癌12年，顯示他應是較早發現，且初期治療相當成功，且有足夠的體能支持手術與藥物控制。

然而，腫瘤細胞終究會不斷演化產生抗藥性，當藥物無法有效壓制失控的惡性腫瘤時，患者體能便會逐漸下滑，走向不可逆的衰亡。

預防之道在精準篩檢！出現胸悶沙啞切勿拖延

胸腺癌的治療首選仍是手術根除，若無法切除則輔以化療，目前醫界也在研究標靶藥物與免疫治療的潛力。

方科智醫師強調，如果感冒咳嗽遲遲未癒，或是出現不明原因的胸痛、聲音沙啞與吞嚥困難，應尋求胸腔內科評估。由於X光難以判別，若有高度懷疑，應安排電腦斷層以確認前縱膈腔健康。

◎ 圖片來源／翻攝自Naver

◎ 諮詢專家／方科智醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章