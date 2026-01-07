黑白大廚暴雷中了！料理怪物、孫鍾元對決「心碎」結果 評審嘆：紙片般的差距

《黑白大廚2》先前被眼尖網友發現疑似暴雷的重大失誤，如今結果揭曉，令不少粉絲心碎不已。翻攝Netflix



黑白大廚暴雷成真了！先前韓國料理節目《黑白大廚：料理階級大戰2》TOP 7名單中，有眼尖網友發現節目中竟提前露出「黑湯匙」料理怪物的真名，由於根據節目設定，「黑湯匙」選手需等到晉級決賽後才會揭曉本名，引起外界質疑節目提前劇透。昨日（1/6）第11集節目播出後答案揭曉，最終料理怪物和米其林星廚孫鍾元的一對一對決，確實由料理怪物勝出。

黑白大廚第二季最新一集昨日上線，正式揭曉料理怪物和孫鍾元料理對決的結果，兩位評審白種元、安成宰第一輪投票結果起初為一比一，安成宰坦言，兩道料理在完成度與美味度幾乎沒有高下之分，不過料理怪物的作品在「整體平衡」與「食材個性呈現」上略勝一籌，因此反覆思考後選擇投給料理怪物。

白種元則認為，料理怪物的香氣與風味「個性過於強烈」，因此選擇投給走穩健路線的孫鍾元，不過隨後也立即補充，「料理怪物的料理，確實讓人忘不了。」最終經過兩人長時間討論後，終於達成共識，認定由料理怪物晉級決賽。評審團直言，「兩人的差距，比一張紙還要細微。」

孫鍾元因外型帥氣、做菜風格俐落，在台灣獲得極高人氣，如今結果揭曉後，紛紛心碎表示「孫鍾元輸得太可惜了，那道菜的細節感明明更強，只能說黑白大廚的賽制真的很有戲劇性」、「看到孫鍾元被淘汰我整個人都傻了，他是這季我最看好的白湯匙，煮菜的樣子優雅到不行」、「安成宰說『紙片般的差距』真的讓人心碎」、「之前那個名牌劇透真的害死人，看到這一集心裡已經有底，但真的發生還是很難過。」

結果揭曉後，孫鍾元以成熟態度表示「心情當然不會好，但我把想做的料理、想表達的方向全都完成了，輸得很痛快，也很開心。」晉級的料理怪物則直言「其實我有點抱歉」，坦言孫鍾元是自己非常敬重的前輩，不過他也清楚「不能因為愧疚就輸掉比賽」，並放話接下來會用更嚴苛的標準挑戰自己。

