黑白大廚第2季規模全面升級 「隱藏的白湯匙」1對1機制曝光

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季依然帶給觀眾驚喜與精彩廚藝對決。（Netflix提供）

Netflix無腳本料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季於Netflix正式上線，並現正熱播。昨（18日）在首爾舉行記者會，導演金學慜、金銀芝攜手白湯匙與黑湯匙主廚代表現身，本季規模、賽制與廚師間互動全面升級，以「黑白階級對決」為主軸，透過料理展開正面交鋒，讓觀眾不只看技術，也能更直接理解廚師人生。

金學慜導演表示，第2季承載首季成功的壓力，但製作團隊選擇回歸初心，放大觀眾最愛的元素，並補強不足。透過「隱藏的白湯匙」與1對1對決機制，增加新鮮刺激，同時維持料理作為核心的精神。導演特別提到崔康祿與金度潤作為隱藏白湯匙的精彩表現，拍攝現場氣氛緊張，兩位廚師的出色完成令人動容。

廣告 廣告

第二季《黑白大廚：料理階級大戰》的黑湯匙名單實力非常堅強。由左而右分別為黑湯匙釀酒的尹酒母、中式料理魔女、小猛獸與法國爸爸。（Netflix提供）

金銀芝導演則分享，本季在主廚招募上迎來轉折，勇於邀請侯德竹與善財法師加入，並完成百位主廚名單的長期保密工作。黑湯匙陣營中，「釀酒的尹酒母」希望向世界展現被低估的韓國料理與傳統酒文化；新世代主廚「小猛獸」則以紮實基本功展現敬意；「法國爸爸」則透過節目確認對料理的熱愛，感受到觀眾的關心與支持。中式料理魔女以長年累積的技術呈現獨特風格。

白湯匙主廚孫鍾元（右二）是《拜託冰箱》班底，侯德竹（右一）則是韓國中餐界指標人物，善財法師強調食物也是修行一環，鄭鎬泳主廚真誠面對挑戰。（Netflix提供）

白湯匙主廚方面，孫鍾元將節目視為再次成長的契機；侯德竹強調與年輕世代的交流與技術傳承；善財法師以修行者的視角看待競賽，期盼觀眾感受對生命與食材的尊重；鄭鎬泳則珍惜本季機會，以穩健基本功應對挑戰。廚師們各自以真誠與全力以赴的態度詮釋料理，呈現不只是勝負，而是人生哲學。

製作層面上，第2季舞台與空間設計全面升級，黑白對立視覺化，搭配大型機關與燈光演出，使料理對決成為視覺盛宴。本季以「一路走到底的料理」為核心，菜色更多、對決更高密度，呈現信念、世代、文化與人生選擇的交會。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季現正於Netflix熱播，每週更新。

更多鏡週刊報導

《自由的旅行者》融融外景因一事糗翻 咪蕾：還好不是我

胡瓜出外景下廚被婆媽包圍 陳亞蘭拿菜刀嚇死歐漢聲

將登小巨蛋開唱 李聖傑推單曲〈晚成〉唱出人生體悟