黑白大廚飄台味！侯德竹是台籍大廚 牛肉麵入菜

《黑白大廚》第二季請來米其林一星中式料理主廚侯德竹。（圖／翻攝自Netfilx）





韓國料理實境秀節目，黑白大廚第二季，一開播，再度引發熱烈討論，這回找來的廚師，各個來頭不小，其中一名『米其林一星 中式料理主廚:侯德竹』被發現擁有台灣國籍；金度潤主廚更是將台灣的紅燒牛肉麵入菜，讓這回黑白大廚飄出濃濃台味。

韓國實境秀《黑白大廚2》：「韓國中式料理界的傳說，有57年經歷的中式料理巨匠，侯德竹。」

一頭白髮雙手抱胸，超強氣勢一出場，就讓台下白湯匙主廚們，瞪大雙眼，《黑白大廚2》公布陣容，全都來頭不小，尤其是主廚侯德竹，在網路上引起討論。

廣告 廣告

韓國實境秀《黑白大廚2》：「侯德竹老師，真的是中式料理的傳說，存在於傳說中的人物，今天出現了，這等級實在太誇張了。」

76歲的侯德竹上節目，超狂背景也曝光，雖然出生在韓國，但擁有中華民國國籍，在韓國為中華料理奉獻將近60年，如今是米其林一星中式料理主廚。

韓國實境秀《黑白大廚2》：「請白湯匙侯德竹，站到正中間，感覺沒人會出來。」

一手中式料理絕活，研發超過200多道料理，就連中國前領導人胡錦濤都說讚，更被譽為是韓國中餐活歷史見證者。

這回更是飄出濃濃台味，食材甚至用了台灣的知名乾麵品牌入菜。

韓國實境秀《黑白大廚2》：「我親自磨麵粉，用的是白強小麥，加上黃豆。」

強勢回歸的瞇瞇眼賤兔主廚金度潤，做菜時桌上那一盒，紅色顯眼的包裝，就是台灣人熟悉的紅燒牛肉麵。

韓國實境秀《黑白大廚2》：「真的很了不起，沒有湯、也沒有醬，他準備了一道無處可躲的麵料理，必須僅憑這一道麵料理，將香味、口味、口感，全都呈現出來。」

乾麵品牌也證實，金度潤使用的材料，的確就是他們的，這回黑白大廚飄出台味，也讓台灣美食被全球看見。



【更多東森娛樂報導】

●《黑白大廚》鄭智善走訪台美食！驚吐「不愛這味」 曝開餐廳機率

●《黑白大廚2》12月上線 「白種元續任評審」 Netflix：決定權留給觀眾

●趙宇鎮求師《黑白大廚》 為擺脫黑幫加練 嚇壞：你別再來了

