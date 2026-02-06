《黑白大廚》原棚再現！《天下烘焙》72人4小時決生死 有人「麵包被退貨」秒淘汰
《黑白大廚》掀起全民料理生存戰熱潮後，烘焙界也迎來最殘酷的對決！Hami Video跟播韓國全新實境節目《天下烘焙》，開播首集即以最高收視2.3%、全國平均2.0%的成績，勇奪同時段有線、綜合頻道綜藝收視冠軍，氣勢驚人！
麵包版《黑白大廚》殘酷升級
節目更直接邀來《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙擔任評審，他也親自證實，《天下烘焙》的拍攝場景正是《黑白大廚》當時使用的同一個攝影棚，「兩年前我就是以參賽者的身分站在這裡，比誰都能理解你們的心情。」讓觀眾一秒進入「熟悉又更殘酷」的競賽氛圍
《天下烘焙》評審群超眼熟！《黑白大廚1》冠軍坐鎮、明星評審有她們
《天下烘焙》也有不少熟面孔，主持人找來主持實境秀《單身即地獄》、偶像競賽節目《Queendom》等熱門節目的演員李多熙坐鎮，她笑說錄影過程「比人生吃過的麵包還多」，現場香氣逼人到完全停不下來；而女團OH MY GIRL出身、以「重度麵包控」自稱的MIMI則擔任評審，她更直接放話：「現在是麵包的時代！所有麵包控快點起床去排隊吧！你們終於要統治世界了！」直呼能看到麵包從發酵到出爐的每個細節，是身為評審最幸福的事，也希望觀眾能感受到烘焙師投注其中的心血與情感。
面對外界將《天下烘焙》形容為「《黑白大廚》的麵包版」，製作人尹世英PD直球回應，兩者雖同為生存賽制，但核心完全不同：「《黑白大廚》是名廚之間的階級競爭，但《天下烘焙》站上舞台的，多半是凌晨三、四點起床開店，為了生計與夢想撐下去的小店老闆。」他強調，這是一場「證明自己」的戰爭，希望觀眾看到的是烘焙職人們真實又迫切的夢想。首集也可看到烘焙因為經常要提前製作麵團、發酵，製作過程相當長之外，氣溫、現場狀態的不可控影響麵團與材料之大，可說是比做菜難度更升級！
4小時完成「招牌麵包」！有人殘酷被退貨
然而節目賽制同樣毫不留情。《天下烘焙》首輪72位參賽者須在4小時內完成代表人生的「招牌麵包」，但最震撼的是，有人連講評都沒等到，作品直接被退貨淘汰！權聖晙也直言，相較料理還有補救空間，烘焙只要時間點一錯就「回不了頭」，壓力更勝料理賽事。殘酷規則一播出立刻引爆討論，網友直呼：「這根本是地獄級生存賽！」也讓《天下烘焙》被看好成為下一個現象級實境節目。《天下烘焙》每週日於Hami Video同步跟播。
