《黑白大廚》天菜主廚孫鍾元「圈粉無數」！IG人氣暴漲超越第一季冠軍

《黑白大廚2》孫鍾元。翻攝自IG



Netflix話題料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季播出以來迅速引發關注，其中最受矚目的參賽者之一，正是以「白湯匙」身分登場的主廚孫鍾元。憑藉穩定的料理節奏、冷靜判斷力與深厚實力，再加上183公分的高挑身形與沉穩氣場，他一亮相便成為觀眾焦點，也被視為本季最具冠軍相的選手之一。

孫鍾元主廚（손종원）目前同時經營「L’Amant Secret」與「Eatanic Garden」並擔任主廚，兩間餐廳皆獲得米其林一星肯定，使他成為韓國首位同時擁有兩家米其林一星餐廳的主廚。其中，「L’Amant Secret」已連續5年摘星，而「Eatanic Garden」則連續3年獲得米其林一星，並於2025年入選「亞洲50最佳餐廳」榜單第25名。

在《黑白大廚》第2季中，「白湯匙」象徵的是兼具經驗與實力的料理職人，而孫鍾元正是最具代表性的存在。他以細膩優雅的料理風格聞名，不僅重視風味層次，連料理過程中的動作、節奏與站位都極具觀賞性，被不少觀眾形容為「會走路的料理秀」。也因此，他成為多位「黑湯匙」選手眼中的挑戰目標，實力備受同業肯定。

事實上，孫鍾元並非料理科班出身，大學主修的是土木工程學系。直到大四期間參訪美國廚藝學院 CIA（Culinary Institute of America）後，深受學生專注投入料理訓練的氛圍震撼，才下定決心轉換跑道，赴 CIA 正式學習料理。其後，他在美國舊金山多家星級餐廳累積實戰經驗，包括米其林三星餐廳 Quince、Benu，以及 Coi，奠定紮實的料理基礎；此外，他也曾於壽司店工作，最早接觸的料理類型即為日式料理。

除了料理實力，孫鍾元早已是韓國熱門綜藝《拜託了冰箱》的熟面孔，經常在節目中展現高超手藝與反差萌性格，被封為「國民好感男」、「廚師界白馬王子」。身高183公分的勻稱體態，則來自他長期維持的運動習慣，據悉每次錄製節目前，他都會先完成一輪 CrossFit 訓練，再進棚拍攝，體力與專注力備受同業稱讚。

受封「好感男」的孫鍾元，高人氣也反映在他的IG追蹤數上面，自從《黑白大廚2》播出以來，粉絲數不斷攀升，目前已經超過第一季冠軍拿坡里美味黑手黨「權聖晙」。為此，權聖晙還轉貼一張梗圖，開玩笑在料理台上「切下自己的頭」，哀怨說「第二名也很好了…可以平靜的安息了！」引發眾多網友爆笑。

