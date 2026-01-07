《黑白大廚》安成宰被扯「共產黨、致敬毛澤東」 製作公司怒了：已蒐證

安成宰再度因《黑白大廚》成為話題人物。資料照片



韓國人氣美食實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》再度掀起話題，除了人氣好感男孫鍾元慘遭淘汰外，沒想到節目中主持人、最重要的評審之一安成宰卻被韓國網友質疑，認為他對「中國料理」特別寬鬆，甚至懷疑安成宰是「中國共產黨」成員，創辦的「MOSU」餐廳被指向「向毛澤東致敬」。對此，製作公司STUDIO SLAM爆氣回應了。

由於《黑白大廚2》熱播，掀起韓國網路社群討論，但其中「DC Inside 黑白料理師Gallery」中，就有網友批評安成宰「說話語氣像中文聲調」，到「名字漢字用字常見於華僑」。

甚至有網友還使出「抹紅招數」，指控安成宰旗下高級餐廳MOSU也被韓國網友認為是用來歌頌毛澤東，也出現大量貼文，攻擊安成宰就是中國共產黨黨員，讓美食節目竟出現詭異的陰謀論。

不過，《黑白大廚》製作公司STUDIO SLAM近日也正面回應，「這些行為不僅嚴重傷害將一輩子投入料理之中的廚師們的名聲，也導致以一般人身分參與的嘉賓留下難以治癒的巨大傷害。製作團隊正持續蒐證，包含針對特定廚師的人格污衊文章、SNS私訊等。如已確認有惡意貼文、傳送惡意私訊，將不予寬貸，採取強而有力的法律措施。」

事實上，安成宰1994年跟家人移民至美國加州，目前國籍為美國，美國讀完高中畢業後，安成宰曾加入美國陸軍，甚至還打過伊拉克戰爭，執行過處理爆裂物等任務。退伍後因緣際會之下進入藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu）就讀，一路打拚成為名廚。另外，安成宰創立MOSU的由來是波斯菊（Cosmos），也與任何人物無關。

