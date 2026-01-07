《黑白大廚》安成宰餐廳被扯致敬毛澤東 製作公司嚴正發聲

韓網出現安成宰「親中」、是「中國共產黨員」的指控。（翻攝自IG@sungmosu）

Netflix現正熱播的廚藝競賽《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，讓南韓唯一米其林三星評審安成宰的人氣再次登頂。然而，人紅是非多，近期南韓社群竟瘋傳關於安成宰的離譜謠言，指控其身分是「中國共產黨」成員，連餐廳名稱都成了政治暗號。對此，製作公司Studio Slam發表嚴正聲明，強調已全面蒐證並將採取法律行動，守護出演者的名譽。

近日在南韓知名論壇「DC Inside」上，有網友發起一系列針對安成宰的獵巫行動。指控者列舉荒謬證據，稱安成宰的「韓語腔調像中文聲調」、「名字漢字像華僑」，甚至質疑他對中餐料理師評分過於寬鬆。更離譜的是，有人將他經營的餐廳「MOSU」硬扯是致敬「毛澤東（Mao Zedong）」的縮寫，甚至給他扣上「中國共產黨員」的帽子。

對此，《黑白廚師》製作公司Studio Slam於6日發表嚴正聲明，指出節目播出後，網路上出現針對特定廚師的人身攻擊與惡意留言，甚至有人跑到廚師的個人社群帳號留言謾罵。聲明強調：「這些行為不僅嚴重損害了專業廚師的名譽，也對素人出演者造成難以癒合的心理創傷。我們已持續蒐集相關證據，對惡意留言者將採取強力法律措施，絕不寬容。」

事實上，安成宰的背景早在第一季便已公開，他是美籍韓裔1.5代，1994年隨父母移民美國聖地牙哥，高中畢業後，自願加入美國陸軍並派駐伊拉克巴格達，負責高風險的「爆裂物排除任務」，退伍後本想當保時捷技師，卻在路過藍帶廚藝學院後改變志向。

儘管爭議不斷，節目熱度依舊居高不下。為了回饋台灣影迷，Netflix宣布將於1月10日在台北101水舞廣場舉辦實體對決活動，現場將重現節目中最具話題性的「百人評審團」與經典「蒙眼決選」橋段，讓台灣粉絲能身歷其境，感受主廚們投注人生技藝的頂尖對決，也呼籲大眾將焦點回歸料理本質。





