《黑白大廚》宣布製作第3季！升級團隊制「開放大家報名」

人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季才剛落幕，Netflix在（16日）將推出第3季，競賽模式全面升級，從個人廚師對決，進化為前所未見的「團隊制餐廳對抗賽」。

延續前2季席捲全球的亮眼成績，持續穩居Netflix全球Top 10非英語節目排行榜，第3季將競賽規模再度拉高，參賽者將以「4人一組、代表同一家餐廳」的形式出戰，讓比賽不再只是個人實力的較量，而是關乎整個團隊的榮耀、名聲與生存之戰。

第3季廚師報名即日起透過官方社群平台開放，參賽隊伍須由4位目前於同一家餐廳共事的廚師組成，恕不接受個人報名，亦不開放跨餐廳組隊，不過若為同一品牌、不同分店的餐廳，則可視為同一隊伍報名參加。

第3季同樣集結原班創作團隊回歸，節目重要推手製作人金銀芝表示：「感謝全球觀眾對第2季的熱烈支持，讓我們得以繼續製作第3季。我們會全力打造更刺激的賽制與娛樂內容，回應大家的期待。」

