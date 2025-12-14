《黑白大廚》崔鉉碩當阿公！女兒嫁男偶像3個月懷孕 甜喊：就這樣了
記者王培驊／綜合報導
南韓人氣主廚崔鉉碩（최현석）即將迎來人生新身分，明年正式升格當阿公。他的女兒、模特兒崔妍秀（최연수）於12日在社群平台親自公開懷孕喜訊，曬出超音波照片，向外界分享成為準媽媽的好消息。
崔妍秀在貼文中寫下「就這樣了」，並透露肚中寶寶已經搶先獲得身邊一票「阿姨」的疼愛，語氣輕快又幸福，也希望大家能溫柔祝福。她同時公開多張收到親友送上的嬰兒用品照片，其中還分享朋友傳訊恭喜她升格當媽媽，喜悅之情溢於言表。
1999年出生的崔妍秀，是名廚崔鉉碩的獨生女，曾於2018年參加Mnet選秀節目《Produce 48》打開知名度，近年以模特兒身分活動。今年9月，她宣布與大12歲的樂團DickPunks主唱金泰賢（김태현）結婚，兩人愛情故事相當戲劇化，因崔妍秀原本就是DickPunks的忠實粉絲，被外界封為「最成功的追星範本」。
兩人交往約4年後步入婚姻，婚後僅3個月便公開懷孕消息，進度相當神速。金泰賢也同步在社群平台發文，以簡短一句「2世登場」分享即將當爸的喜悅。
事實上，崔妍秀早前與粉絲互動時，就曾被問到是否有生子計畫，當時她毫不猶豫回應「隨時都可以」，展現對人生下一階段的期待；也曾笑說若有孩子，希望第一胎能像自己，言談間滿是幸福氛圍。
金泰賢為1987年出生，是樂團DickPunks的主唱，樂團於2010年出道，2012年因參加Mnet《Super Star K4》奪下亞軍而打開知名度，代表作包括〈Viva青春〉、〈安妞女朋友〉、〈去藥局的路上〉等，累積不少樂迷支持。
崔鉉碩近年因出演料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》在台灣知名度大開，如今女兒傳出懷孕喜訊，也讓不少台灣觀眾跟著送上祝福。從粉絲愛上偶像、步入婚姻，到即將迎接新生命，這段橫跨娛樂圈與料理圈的喜事，再度成為話題焦點。
