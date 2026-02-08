《黑白大廚》廚師包保鮮膜蒸煮？醫警告：恐致男性不孕

泌尿科呂謹亨醫師觀看《黑白大廚》時，發現許多廚師直接將包著保鮮膜的食材加熱蒸煮。年節將至，傳統年菜如佛跳牆、清蒸魚常包覆保鮮膜烹煮，他提醒這可能釋出塑化劑，影響男性生殖功能。

泌尿科呂謹亨醫師觀看《黑白大廚》時，發現許多廚師直接將包著保鮮膜的食材加熱蒸煮。（圖／Photo AC）

呂謹亨強烈建議保鮮膜「不接觸熱食、不直接加熱」，雖然部分保鮮膜標榜耐熱，但耐熱溫度僅代表該材質的物理形變臨界點，並不代表該溫度下不會溶出化學物質。毒物專家與各項食安研究指出，即使是耐熱程度最高的聚甲基戊烯材質，在接觸高油脂或高溫時，仍有溶出塑膠單體或添加劑的風險。

市面上常見保鮮膜材質中，聚乙烯耐熱攝氏80至110度，不含氯與塑化劑但穩定度低，接觸油脂熱食易溶解。聚氯乙烯耐熱攝氏60至130度，風險最高，含有氯與大量塑化劑，遇熱極易溶出。

市面上常見保鮮膜材質中，聚乙烯耐熱攝氏80至110度，不含氯與塑化劑但穩定度低，接觸油脂熱食易溶解。（圖／Photo AC）

聚偏二氯乙烯耐熱攝氏60至140度，含有氯與塑化劑，且密封度高，加熱時壓力與熱度更易促使溶出。聚甲基戊烯可耐熱達攝氏180度，不含塑化劑，但呂謹亨醫師仍建議避免直接接觸熱食。

多數中式烹飪溫度皆高於保鮮膜的耐熱範圍。水煮溫度約攝氏100度，清蒸在密閉空間下溫度可達攝氏100至105度，油煎或油炸溫度通常在攝氏160度至200度之間。若將保鮮膜包著海鮮或烏賊直接蒸煮，保鮮膜會受攝氏100度以上水蒸氣長時間加熱，不僅可能因油脂接觸而部分融化，塑化劑更會隨冷凝水滴回食物中。

保鮮膜受攝氏100度以上水蒸氣長時間加熱，不僅可能因油脂接觸而部分融化，塑化劑更會隨冷凝水滴回食物中。（示意圖／Pixabay）

塑化劑被定義為環境荷爾蒙，會干擾內分泌。呂謹亨表示，塑化劑會抑制睪固酮，導致精子成熟度下降、數量減少、活動力轉弱，顯著增加男性不孕風險。研究發現，不孕症男性體內的塑化劑濃度顯著高於一般男性。胎兒或幼兒時期暴露於高濃度塑化劑，可能造成男嬰陰莖較小、隱睪症或尿道下裂。研究證實，母體懷孕期塑化劑暴露量高，男嬰的肛門至陰莖根部距離會縮短。

呂謹亨提醒，進入微波爐、電鍋或蒸籠前務必移除保鮮膜，盛裝熱食及加熱請使用陶瓷或玻璃容器。塑化劑雖具累積性，但透過充足飲水與排汗可加速代謝。外食時應減少使用塑膠袋裝熱湯，減少使用保鮮膜覆蓋加熱。

