「黑白大廚」暴紅翻車！韓名廚自曝「曾三度酒駕」 拍片公開道歉

Netflix綜藝節目《黑白大廚2》的韓式料理名廚林盛根（임성근），近日被爆出多次酒駕，由於事件延燒，他18日緊急上傳影片「自首」，坦言曾3度酒駕被吊銷駕照，並公開致歉。

林盛根。（圖／翻攝IG）

《韓聯社》報導，林盛根於18日在個人YouTube頻道發布名為《料理，以及飲酒》的影片，親口說明過往酒駕經歷，「因為喜歡喝酒而犯了錯，10年間大概有3次酒後駕車。」

他進一步說明，約10年前曾在酒醉狀態下啟動車輛後睡著，而被警方查獲，而最近一次酒駕事件則發生在5至6年前，「當時接受了刑事處罰，駕照被吊銷，之後又重新考取。」

林盛根在影片中強調，自己並不打算為行為辯解，「錯就是錯，我不想為自己開脫。」他也坦言，近期因節目爆紅而承受巨大心理壓力，「突然獲得這麼多關愛，反而讓我感到負擔，我想把心裡的事情一件一件說清楚，希望大家能夠寬容地原諒我。」

林盛根2015年曾在料理競賽節目《韓食大捷3》奪冠，打開知名度，近期參加《黑白大廚2》闖入最終7強，人氣再度攀升，並成為綜藝節目常客。

