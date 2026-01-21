《黑白大廚》林盛根自爆酒駕完蛋了！「超慘下場曝光」安成宰也切割

記者林汝珊／台北報導

以《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，獲得相當高人氣的白廚師林盛根，近日自爆有三次酒駕前科，引起熱議。雖然他事後不斷在社群平台表達歉意，表示「已向（品牌）相關人士致歉」、「對所有指責我的人，感謝並再次致歉」，但仍引起民眾不滿。

林盛根在個人頻道上主動坦承自己曾酒駕3次。（圖／翻攝自YouTube @임성근 임짱TV）

過往酒駕消息傳出後，MBC《全知干預視角》已決定將林盛根的錄影片段全部剪掉，JTBC《認識的哥哥》、KBS2《新品上市！便當廚房》等綜藝節目也紛紛取消邀約，正在洽談的節目，也已陸續撤回邀請。

安成宰頻道原先縮圖（上）現已把林盛根的臉縮小（下）。（圖／翻攝自YT）

此外，他日前登上安成宰的YT節目，如今影片縮圖中，也將原本以林盛根為主的畫面替換掉，改為其他演出者的畫面與字幕，以降低林盛根的曝光比重。

林盛根日前在影片中表示，曾在約10年內發生三次酒後駕車行為，其中一次是「酒後在車內睡覺，但未熄火」，遭警察盤查後才知道應該熄火再休息。而最近一次被抓到則約5至6年前的事，林盛根指出，當時他接受刑事處罰、駕照也被吊銷，後來才重新考取。

