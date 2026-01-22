《黑白大廚》林盛根自爆酒駕！4次酒駕又無照被罵爆

韓國Netflix節目《黑白大廚2》人氣廚師林盛根，21日在首爾接受專訪時承認共有6次前科紀錄。他詳細說明其中4次為酒駕，1次無照騎機車，1次因肢體衝突被罰款30萬韓元。林盛根表示因承受不住突如其來的關注壓力，才在YouTube拍攝時向製作團隊坦承。

林盛根原本在節目中晉級最終7強，人氣急速攀升，但隨著前科曝光，已拍攝完成的節目遭刪減畫面，洽談中的邀約相繼取消。他宣布全面中止所有電視節目活動，回歸餐飲本業。Netflix韓國綜藝部門總監柳基煥回應，對個人犯罪紀錄調查確實存在限制，將思考如何補強審查程序。

他表示：「在參加各種節目的過程中，白天拍攝時鼓不起勇氣說出口，晚上回到家又不斷後悔，這樣的日子反覆出現，生活變得越來越枯竭。在做YouTube 業配時，廣告像洪水一樣湧進來，多到讓我覺得『不能再這樣下去』，心裡非常害怕。」最後他表示：「是1次還是10次，其實都不重要。犯下酒駕的人是我，錯也在我，這一點無法改變。我曾在短暫的時間內得到過分厚愛，未來我會抱著回報這份愛的心，全面中止演藝活動，回歸本業，專心投入餐飲事業。」

