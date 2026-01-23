《黑白大廚》權聖晙IG發文急喊：再說我像金宣虎我會出大事
記者林宜君／台北報導
韓國人氣料理節目冠軍權聖晙，近期因長相被大量比對韓劇男星金宣虎，不僅私訊爆炸，甚至出面親自澄清，笑中帶淚地喊話：「真的不要再說了！」，權聖晙，因在《黑白大廚》第一季以「拿坡里美味黑手黨」隊伍奪冠而走紅，近日卻因網路撞臉話題困擾不已。大量網友留言或私訊稱他長得像韓劇《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎，逼得他不得不在IG限時動態出面「嚴正澄清」。
權聖晙在限動中語氣急切表示：「真的拜託不要再說我像金宣虎先生了！」並補充多個驚嘆號強調：「我真的會被罵！這樣下去會出大事的！」畫面可見他已經忍無可忍。權聖晙不只否認撞臉說，還罕見地認真解釋背後原因。他指出，如果大家一直說「拿坡里美味黑手黨像金宣虎，會讓看戲出戲」，那對金宣虎本人才是真的不舒服，因此懇求粉絲「不要再把我們放在一起比較」。
然而，網友的創意私訊依舊停不下來，從「拿坡里金宣虎」到「吃了60碗麻辣燙的金宣虎」等各種版本齊發，讓權聖晙哭笑不得，只能自嘲：「我哪敢拿自己跟他比？真的一點都不像。」雖然極力撇清撞臉說，權聖晙仍不忘表態自己是金宣虎忠實觀眾。他透露自己有在追《愛情怎麼翻譯？》，還隔空向金宣虎致歉：「如果你（金宣虎）剛好看到這篇，真的很抱歉。」甚至幽默補充：「之後也歡迎來我店裡坐坐。」韓國網友對權聖晙的「嚴正聲明」覺得十分逗趣，有人笑稱「貼出來的照片有一秒像金宣虎」、「突然有金宣虎的感覺」，不少粉絲留言打趣：「這是帥到困擾的煩惱吧？」整起事件不僅帶來笑料，也讓權聖晙意外成為話題人物。
