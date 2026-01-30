《黑白大廚》爆爭議！尹酒母丼飯遭酸 認了：看了都覺得不好吃

記者林汝珊／台北報導

「釀酒的尹酒母」（中）實力堅強，一路挺進前七強。（圖／Netflix提供）

Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰2》日前播出完結，節目捧紅多位料理職人，不料一路闖進前7強的黑湯匙選手「釀酒的尹酒母」卻引發爭議，與超商推出聯名丼飯遭轟，酒母本人也坦言「連我自己看了都覺得不好吃」。

尹酒母本名尹娜拉，近期與超商推出聯名丼飯，卻因「份量縮水、口味失衡」引起熱議。韓網也陸續流出多張實拍照，從「青辣椒豬肉丼」到「陳年泡菜鮪魚丼」，引來不少網友狠酸：「這是正餐還是試吃品？」、「份量真的太誇張了」。

對此，尹酒母也親自出面回應，曬出實際產品照片，坦言某些照片「連我自己看了都覺得不好吃」，認為拍攝角度與呈現方式，放大了對份量與賣相的負面觀感。表示這次聯名商品刻意避開超商丼飯常見的重口味路線，對於實際品嚐後的回饋都會虛心接受。

