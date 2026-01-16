《黑白大廚》第三季確定製作 賽制大革命：團體決生死

《黑白大廚：料理階級大戰》第三季將開放同一餐廳廚師組隊，前兩季不少主廚都出身米其林餐廳，有機會捲土重來。（Netflix提供）

Netflix韓國於16日正式宣布，人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》確定推出第3季，賽制將迎來重大革新，從過往的個人對決全面進化為全新「團隊制餐廳對抗賽」，為節目注入更高層次的競爭張力。

延續前兩季席捲全球的熱潮，第3季進一步擴大比賽規模，參賽形式改為「四人一組、代表同一家餐廳」出戰，勝負不再只屬於個人，而是攸關整個團隊的榮耀、聲譽與生存。這樣的設定也讓節目從廚藝較量，升級為餐廳之間的全面對抗。

《黑白大廚：料理階級大戰》確定推出第3季，將從個人戰變團體戰。（Netflix提供

第3季廚師報名即日起透過官方社群平台開放，所有參賽者必須由四位目前在同一家餐廳共事的廚師組成，不接受個人報名，也不開放跨餐廳組隊。不過若屬於同一品牌、不同分店的餐廳，仍可視為同一隊伍報名參賽。

《黑白大廚：料理階級大戰》第三季是否還會是安成宰與白種元兩位評審，令大家好奇。（翻攝Netflixkr IG）

《黑白大廚：料理階級大戰》過去兩年穩居Netflix全球Top 10非英語節目排行榜，第2季更以高張力節奏、創新賽制與層層加碼的賭注獲得高度評價，成功在保留節目核心魅力的同時，再度放大規模與話題性。

第3季同樣由Studio Slam原班創作團隊回歸，包含製作人金銀芝與編劇毛銀卨再度攜手。金銀芝表示，感謝全球觀眾對第2季的熱烈支持，讓團隊得以繼續推動第3季製作，並承諾將打造更刺激的賽制與更具娛樂性的內容，回應觀眾的期待。更多《黑白大廚：料理階級大戰》第3季相關消息，將陸續透過Netflix官方平台公開。

