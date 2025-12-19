《黑白大廚》第2季上線 廚藝對決回歸初心舞台再升級

【緯來新聞網】Netflix 料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季上線，18日於韓國首爾舉辦記者會，導演金學慜、金銀芝攜手白湯匙與黑湯匙主廚代表現身，包含白湯匙主廚善財法師、侯德竹、孫鍾元、鄭鎬泳、法國爸爸；黑湯匙主持中式料理魔女、釀酒的尹酒母與小猛獸。本季在規模、賽制、廚師間的感情與互動層面的全面升級。節目以「黑白階級對決」為主軸，透過料理展開正面交鋒，讓觀眾看見廚師的料理技術外，以更直接的方式探索真誠的廚師人生。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季上線。（圖／Netflix提供）

導演金學慜表示，第2季是在首季高度成功的壓力之下誕生，製作團隊選擇回歸初心，不為改而改，而是放大觀眾最喜愛的元素，並補強不足之處。他指出，本季透過「隱藏的白湯匙」與更直接的1對1對決機制，為節目帶來新鮮刺激，同時維持料理本身作為節目主角的核心精神。



導演金銀芝則分享，第2季在主廚招募上迎來關鍵轉折。因為在第1季，我們不敢邀請侯德竹主廚與善財法師參加，覺得這樣可能不禮貌，不過在第2季導演們鼓起勇氣邀請，但令人驚訝的是，他們欣然接受了。金銀芝導演坦言，百位主廚名單完成後，製作團隊長達九個月必須嚴守秘密，如今終於能向外界公開這份陣容，格外感慨。



白湯匙主廚部分，孫鍾元主廚分享，即使在賽前表現得信心滿滿，實際對決時仍承受極大壓力，但他將節目視為再次成長的契機，也期待《黑白大廚》能延續第1季的影響力，為略顯停滯的高端餐飲市場注入新動能。善財法師則以修行者的視角看待競賽，認為日常的行住坐臥皆是修行，料理亦然。她表示，自己在節目中遇見了許多「修行者」，不論是廚師或工作人員，都以全心全意完成每一道料理。她期盼觀眾能從節目中感受到對生命、食材與彼此的尊重，而非僅聚焦輸贏。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者會，鄭鎬泳主廚（左起）、善財法師、孫鍾元主廚與侯德竹主廚（圖／Netflix提供）

製作層面上，第2季在舞台與空間設計大幅升級，將黑與白的對立視覺化，並透過大型機關與燈光演出，營造如同舞台表演般的出場效果，讓料理對決本身也成為一場視覺盛宴。導演群也預告，本季將「一路走到底的料理」作為核心，料理量與對決密度全面提升，觀眾將在每一集中看見更多菜色與更高強度的競爭。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季，不只是技巧的比拚，更是一場關於信念、世代、文化與人生選擇的交會。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季於Netflix現正熱播中，每週更新。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季記者，黑湯匙釀酒的尹酒母（左起）、中式料理魔女、小猛獸與法國爸爸.（圖／Netflix提供）

