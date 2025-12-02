《黑白大廚》第2季正式預告曝光！ 2位神祕參賽者回歸再戰

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季陣容更加強大。（Netflix提供）

Netflix實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》曾創下紀錄，成為首部連續三週登上Netflix全球非英語節目Top 10之首的韓國實境節目，同時也是首部在韓國蓋洛普2024年9月民調中，被評為「最受韓國觀眾喜愛的影集」第1名的串流實境節目，穩固其國內外的超高人氣，今（2日）釋出第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，正式預告將焦點轉向「黑湯匙」主廚，這些隱藏的高手蓄勢待發，要去挑戰料理階級的白湯匙們，也同時預告2位神祕參賽者將「帶著第二次機會回來」。

廣告 廣告

一樣以冷峻的黑白廚房為背景，「黑湯匙」的登場本身就對白匙象徵著威脅，每位主廚們的「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ研究所長」等大膽封號說明了一切，每個都代表無畏、破格與多年磨練的真功夫，像「料理科學家」與「中式料理暴走族」這類出乎意料的稱號，更暗示本季可能出現意想不到的結盟與震撼性的排名變動，各個黑湯匙主廚們蓄勢待發，說明自己在一流餐廳工作過，並肯定自己是世界第一，不過當他們見到白湯匙的參與主廚時，也驚呼道「真沒想到他們會來參加」、「以這些人選來看，感覺他們沒想過要拍第3季」。

此外，新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決，聲望與榮譽懸於一線，今年的頂尖白湯匙大廚們齊聚競技場，要捍衛自己的料理實力，名單中還可以看見鄭鎬泳、Sam Kim、Raymon Kim等觀眾常在韓綜上看到的熟面孔大廚。第1季「盲選評比」本季也強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負。但本季最大伏筆則是全新規則的曝光，更強大的陣容、全新挑戰，以及在廚房每一個角落都不斷升溫的緊張氣氛。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季將於12月16日在Netflix上線。

更多中時新聞網報導

棒球》冠軍爭霸觀眾創新高 平鎮高中8度封王

NBA》雷霆再滅拓荒者 12連勝入袋

分享台灣經驗 南山人壽前進COP藍區