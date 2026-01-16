《黑白大廚》第3季啟動！ 全面進化新賽制「團隊制對抗」

《黑白大廚》第3季啟動！（圖／Netflix）

Netflix韓國今（16）日正式確認人氣料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）將推出第3季，第3季競賽模式全面升級，從個人廚師對決，進化為前所未見的「團隊制餐廳對抗賽」。

延續前兩季席捲全球的亮眼成績，第3季將競賽規模再度拉高，參賽者將以「四人一組、代表同一家餐廳」的形式出戰，讓比賽不再只是個人實力的較量，而是關乎整個團隊的榮耀、名聲與生存之戰。

第3季廚師報名即日起透過官方社群平台開放。參賽隊伍須由四位目前於同一家餐廳共事的廚師組成，恕不接受個人報名，亦不開放跨餐廳組隊；不過，若為同一品牌、不同分店的餐廳，則可視為同一隊伍報名參加。

廣告 廣告

過去兩年，《黑白大廚：料理階級大戰》持續穩居Netflix全球Top 10非英語節目排行榜。尤其第2季以更高張力的比賽節奏、創新的賽制設計與層層升高的賭注廣受好評，不僅成功進化節目規模，也完整保留了系列核心魅力。

第3季同樣集結Studio Slam原班創作團隊回歸，包括製作人金銀芝與編劇毛銀卨，兩人皆為節目成功的重要推手。製作人金銀芝表示：「感謝全球觀眾對第2季的熱烈支持，讓我們得以繼續製作第3季。我們會全力打造更刺激的賽制與娛樂內容，回應大家的期待。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韭菜水餃沒有肉！1顆7元他踩雷喊「去搶比較快」 店家：有肉會標示

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

黑戶寶寶長大了！ 她重回台灣探訪「咪咪」曝心願：想考台灣大學