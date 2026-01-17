《黑白大廚》紅蘿蔔地獄掀熱潮！中醫揭「吃錯等於白吃」：吸收率差 9 倍

示意圖：截自freepik

隨著Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季熱播，「無限地獄料理賽」中的地獄食材——紅蘿蔔，意外成為大眾關注焦點。這股熱潮甚至延燒至線下，日前紅蘿蔔主題活動降臨台北101，吸引萬人朝聖。

這項幾乎天天出現在餐桌上，卻常被挑食者排斥的食材，再次引發關於飲食選擇與營養價值的討論。生吃vs.熟食：營養吸收率竟差9倍！針對紅蘿蔔的營養吸收，專家指出多數民眾可能都「吃錯了」。生食： 從中醫觀點看，生紅蘿蔔性質偏寒且較難消化。以營養學角度分析，紅蘿蔔富含的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若直接生吃，人體的吸收率僅約10%。熟食（油脂烹調）： 若經過油脂拌炒或與肉類一同燉煮，β-胡蘿蔔素的吸收率可大幅提升至90%以上。

因此，建議以油炒或燉湯方式料理，才能真正讓營養被身體利用。討厭紅蘿蔔味怎麼辦？中醫教你替代方案若民眾不喜歡紅蘿蔔特有的氣味，不需要強迫食用。

中醫講求「對症、對體質」，提供以下替代與改善方案：

想養脾胃： 可選擇山藥等性質溫和、易消化的食材。

想潤眼明目： 透過枸杞也能達到類似效果。

改善口感： 建議與玉米、肉類一同熬湯。利用玉米的清甜與肉類的油脂，不僅能有效掩蓋紅蘿蔔的「生味」，還能提升營養吸收效率。

破解迷思，紅白蘿蔔究竟能不能同煮？坊間流傳「紅白蘿蔔不能一起煮」的說法，專家澄清：只要煮熟就沒問題！雖然紅蘿蔔含有一種分解酶，但在加熱過程中會被破壞，民眾不必過度擔心。從中醫角度來看，紅蘿蔔性質偏補，白蘿蔔則偏清涼，兩者搭配反而能取得平衡。常見的「紅白蘿蔔排骨湯」就是一道性質溫和、適合家常食用的營養補品。

