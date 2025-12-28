《黑白大廚》金度潤曝「子瑜私訪麵店」緣由 IU、V都來過「但只跟她拍照」結果嚇壞了

《黑白大廚》金度潤透露與子瑜來店內的趣事。翻攝Instagram @projectsyun 、李鍾泉攝

南韓美食料理實境秀《黑白大廚》第二季正式上線！第一季的「白湯匙」金度潤主廚驚喜回歸，今（28日）他接受媒體採訪，分享了回歸節目的契機與心情，以及透露本次來台目的是為了「烏魚子」，也分享了店內遇到子瑜的趣事。

談到回歸節目，主廚金度潤分享，因為收到了製作單位的邀約，所以想再次挑戰。談到在比賽過程中了心情，金度潤分享，其實參加兩季是不一樣的緊張，第一季時因為是第一次，規則之類的不太懂，所以很緊張；第二季時，雖然已經有經驗，但因為是以「隱藏身分」回歸節目，所以規則跟第一季不太一樣，所以也是很緊張，壓力也更大了。

《黑白大廚》金度潤主廚第二季以隱藏身分參賽。李鍾泉攝

金度潤透露，壓力真的很大：「輸的話很丟臉。」他也覺得第二季比第一季更累，他補充說到，第一季的時候，其實黑白兩邊廚師還可以聊聊天，但第二季時他是隱藏版的身分，不怎麼能聊天，感到滿孤單的。實際上，金度潤曾說過不會參加第二季，想給更多人機會，因此也被問到回歸節目的最大契機，他分享，參加第一季時，比較沒那麼在意輸贏，第二季再參加時，比較注重「麵」料理，想以「麵」的料理一決勝負，但對於是否參加節目，其實真的考慮非常久。

《黑白大廚》主廚金度潤透露第二季的參賽契機。李鍾泉攝

第一季節目結束後，金度潤來台許多次。本身就很喜歡吃麵的他，比賽的時候常常錄到半夜2、3點才結束，拍攝地也很冷，所以拍攝結束就會想吃熱騰騰的麵。「阿舍」這個老牌子很久了，金度潤也感到很好奇，來台時買就買了阿舍牛肉麵，拍攝時問了製作單位能不能帶過去，想說想吃的話可以吃，製作單位也同意了，結果人算不如天算，他笑說：「沒想到那麼快就被淘汰，麵都沒吃，就回家喝杯酒了。」

主廚金度潤透露，當時原本沒認出來店內的子瑜。李鍾泉攝

談到本次台來目的，除了力挺好友的名產店之外，金度潤表示是想找「烏魚子」，台灣的「烏魚子」在世界上是數一數二的好吃，他想利用「烏魚子」開發新產品，知道目前是烏魚子盛產季節，他在南韓的麵店明天1月份想開發一個烏魚子麵，所以這次就是來找食材廠商。

金度潤感嘆，其實現在全世界景氣不算很好，麵店生意狀況雖然有比參賽前好一些，所以餐飲業過得比較困難一點。日前子瑜有去店裡，金度潤分享當時狀況，其實他跟Elkie（莊錠欣）是朋友，Elkie介紹好友們去店裡，子瑜是最後一位出現的，但當時主廚沒有認出子瑜，後來才發現是子瑜，真的對子瑜很抱歉。被問說最後怎麼認出來的，金度潤笑說：「整間店員工都知道，只有我不知道。」另外，他也透露，之前IU、BTS成員V也都有去店裡，但他沒有合照，可能參賽前對演藝圈比較沒什麼特別想法，這次有抓住機會跟子瑜拍照，並且稱讚子瑜非常善良，也很樸素，沒有藝人擺架子的感覺。別人鼓勵金度潤上傳合照後，他才在Instagram發布，沒想到反應熱烈，主廚表示：「真的嚇到了！不知道是我的Instagram還是子瑜的Instagram。」



