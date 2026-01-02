黑白大廚"金度潤"驚喜現身基隆 滷肉飯.咖哩炒麵樣樣來

地方中心／基隆報導

韓國實境料理節目"黑白大廚"，有"賤兔主廚"稱號的「金度潤」，驚喜現身基隆廟口夜市！這一位米其林級的大廚，一連吃了滷肉飯、咖哩炒麵，還吃了愛玉和泡泡冰，網友直呼，金度潤實在真懂吃，不過，對於當地的許多小吃業者來說，忙到不可開交，事後才得知，原來有韓國的知名廚師上門光顧。

身穿黑色T恤，戴著黑框眼鏡，露出招牌的瞇瞇眼。韓國黑白大廚的主廚之一「金度潤」，低調現身基隆廟口夜市，手裡捧著滷肉飯，吃的津津有味，相當滿足。接著鏡頭一轉，只見金度潤手裡的碗，裝著滿滿的愛玉，一口shot掉，直呼有夠過癮。韓國實境料理競賽節目「黑白大廚」，在台灣大獲好評。其中，因為招牌瞇瞇眼，有「賤兔主廚」的米其林級主廚金度潤，日前來到基隆廟口夜市，吃了包括滷肉飯、愛玉、泡泡冰，還有咖哩炒麵等在地小吃。不少網友紛紛留言表示，天啊！好想遇到主廚本人，還有人說，主廚真懂吃。

愛玉店業者李小姐表示，我不認識他，那個網紅我認識，他有來他來我這裡有吃東西，他說很好喝啊，(一口就喝完了喔)大概兩三口吧，他就喝光光了。麵店老闆李先生說，他在介紹美食節目，他上次來跟我們介紹，我們也是莫名其妙，不知道看網路才知道，完全不曉得他是網紅，(是女兒在網路上發現的)對。

韓國的米其林廚師突然現身台灣夜市，品嘗小吃，也讓店家們又驚又喜。





