黑白大廚「點心女王」登台 玖仰攜鄭智善推暗黑系水餃、拌麵

繼Netflix料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》全球爆紅後，劇中大咖主廚動向備受矚目。路易莎咖啡旗下強調台灣茶食文化的品牌「玖仰」，近期宣布，將與被譽為「港式點心女王」的韓國名廚鄭智善（Jung Ji-sun）展開跨國聯名。自12月26日起，全台玖仰門市將推出以「韓式新黑潮」為題的系列餐點，將台灣日常的水餃、拌麵與甜點，透過鄭智善的創意視角重新演繹，掀起一場視覺與味覺的「暗黑」風暴。

點心女王鄭智善首度跨海聯名

本次聯名的靈魂人物鄭智善主廚，因在《黑白大廚》中展現精湛的點心技藝與強烈的個人風格而名聲大噪。作為韓國中餐界最具影響力的女性主廚，她曾遠赴中國揚州大學深造，系統性地鑽研中式烹飪技法，並將其轉化為符合當代口味的創新料理，目前她在首爾江南與弘大經營的人氣餐廳「甜蜜蜜（Tian Mi Mi）」，早已是老饕造訪韓國的必吃名單。

路易莎旗下的「玖仰」品牌，自創立以來始終以「台灣茶食文化」為核心，致力於將台灣人熟悉的日常飲食精緻化。玖仰表示，此次合作是基於雙方對中式料理創新理念的不謀而合，希望透過鄭智善主廚的國際化視野，賦予台式拌麵與水餃全新的生命力，讓消費者在熟悉的滋味中找到驚喜。

泡菜黑水餃與椒麻黑醬拌麵限時登場

本次「韓式新黑潮」系列共推出三款限定餐點，視覺上統一以「黑色」為主軸，象徵職人精神的內斂與風味的深度。

辣味辛奇黑餃子（定價每顆9元）：這款產品挑戰了台灣人對水餃的既定印象。內餡特別選用韓國進口泡菜，搭配高麗菜與豬肉，呈現鮮甜與辛辣交織的層次感；外層則覆蓋特製的黑色麵皮，與鮮紅的內餡形成視覺張力，將傳統街邊小吃變身為前衛的潮流餐飲。

椒麻黑醬拌麵（定價99元）：以玖仰熱銷的台式拌麵為基底，鄭智善大膽融入韓國國民美食「炸醬麵」的靈感。她以中式醬料邏輯調製出具備流動感的深色醬體，確保每一根麵條都能均勻包覆，並加入現磨黑白芝麻粉與花椒油，讓整體香氣在麻、香、濃之間達到完美平衡。

慢熟芝麻脆脆黑布丁（定價80元）：甜點部分則巧妙連結台韓文化。以濃郁黑芝麻製成的滑順布丁為核心，頂層撒上酥脆的黑色椪糖，這不僅呼應了韓國熱門的糖餅文化，也喚起台灣人對古早味零食的記憶，為餐後帶來內斂而深邃的甜美尾韻。

玖仰重塑台式飲食風景

「黑色不只是外型語彙，更是串聯風味與文化的象徵 。」玖仰強調，選擇黑色作為整體概念，是為了展現食材經由時間淬鍊後的深層滋味，這與鄭智善主廚在料理競賽中所展現的堅韌與創意相契合，雙方皆希望讓在地料理不只是懷舊的載體，而能在文化交會中展現更多可能性。 隨著12月26日聯名活動正式開跑，這股由「港式點心女王」帶起的韓式黑潮，預計將吸引大量《黑白大廚》影迷與美食愛好者前往朝聖。在歲末年初之際，路易莎透過旗下的玖仰品牌，再次展現其在餐飲市場轉型與跨國聯名的強大企圖心，讓台灣的日常美味成功接軌國際餐飲趨勢。