《黑白大廚 2》強勢回歸！ 網議十大明星廚師排行榜：米其林貴公子「孫鍾元」奪冠、料理怪物強勢爭霸





Netflix 全球現象級韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》第二季開播後，再度以豪華陣容與熱血賽制震撼觀眾！《Social Lab 社群實驗室》透過《OpView 社群口碑資料庫》追蹤近三個月聲量，揭曉十大人氣廚師。擁有米其林雙星、紳士風範滿點的「孫鍾元」奪下話題冠軍；而「賤兔主廚」金度潤則憑藉瞇瞇眼形象收穫高度關注。本次賽事中，黑湯匙「料理怪物」與回歸名將「崔康祿」的巔峰對決，更讓網路討論熱度攀升至頂點。

人氣巔峰：米其林貴公子「孫鍾元」vs. 瞇瞇眼名廚「金度潤」觀察網友針對《黑白大廚 2》參賽者的討論，聲量前兩名由「白湯匙」大師包辦：

聲量冠軍「孫鍾元」： 身為韓國首位同時擁有西、韓式米其林一星的主廚，他以優雅的紳士氣質與從容的領導風範圈粉無數。網友盛讚：「講話幽默又有修養，做菜簡直像在看藝術表演！」雖然止步半決賽，卻被公認為本季的魅力代名詞。

話題亞軍「金度潤」： 因酷似「賤兔」的瞇瞇眼形象掀起二創熱潮，網友笑稱：「超懷疑他真的有張開眼看食材嗎？」儘管首輪意外淘汰，但他近期與台灣乾拌麵的聯名，成功讓話題熱度跨海延續。

實力爭議：善財法師的「極簡美學」與料理怪物的「狂妄自信」

節目中對於料理哲學的碰撞，也引發正反兩極的評價：

善財法師（寺剎飲食大師）： 主張無添加、食材原味，評價相當兩極。有觀眾認為在講求廚藝競賽的舞台上過於單調；但擁護者認為：「能把簡單食材做得好吃，才是深不可測的真功夫。」

料理怪物（李河成）： 以精湛技巧與天馬行空的創意一路殺進決賽。他高度自信的態度評價兩極，支持者認為「能力撐得起自信就不叫狂妄」，反對者則認為其個人色彩過於鮮明，是本季最具爭議的實力強者。

職人魅力：崔康祿的「冷幽默」與侯德竹的「活歷史」

除了輸贏，廚師們立體的性格也是看點：

崔康祿： 第一季回歸的熱門主廚，對「燉煮料理」有著近乎偏執的堅持，其不擅社交卻充滿「冷幽默」的性格深受粉絲喜愛。

侯德竹： 76 歲的高齡，被譽為「韓國中菜界活歷史」，展現了令人肅然起敬的宗師風範。

新生代勢力： 包括擅長野菜料理的「小猛獸」以及具備十年釀酒經驗的「尹酒母」，也為節目增添多元色彩。

網議《黑白大廚 2》熱門廚師 TOP 5 聲量表

孫鍾元（白）： 優雅紳士、米其林星級造詣。

金度潤（白）： 瞇瞇眼賤兔形象、台灣聯名話題。

料理怪物（黑）： 極限創意、高度自信、總決賽強者。

崔康祿（白）： 燉煮執著、幽默感、第一季回歸人氣。

善財法師（白）： 寺剎飲食、食材原味爭議。

