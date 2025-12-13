《黑白大廚》53歲崔鉉碩要當外公了！ 女兒曬超音波照報喜

53歲的崔鉉碩（左圖）將升格外公，女兒及女婿幸福曬出超音波照。翻攝IG@ysdp0715

韓國名廚崔鉉碩要當外公了！他的愛女崔妍秀（최연수）新婚3個月宣布懷孕喜訊，曬出拿著超音波照的人生四格照，喜悅藏不住。

崔妍秀昨在IG分享與老公金泰賢的最新人生四格照，引人注目的是，新婚的小倆口拿著一張超音波照，她寫道，「事情就這樣發生了！」還說：「已經收到身邊許多『阿姨們』滿滿的疼愛，如果大家能溫柔地看待，會非常感謝。」也分享已陸續收到許多育嬰用品，開心迎來新生命。

崔妍秀與樂團主唱老公幸福報喜，曬出超音波照宣布懷孕了。翻攝IG@ysdp0715

崔妍秀嫁給偶像！新婚3個月做人成功

26歲的崔妍秀，2017年曾參加超級模特兒選拔賽，隔年則參與女團選秀節目《PRODUCE 48》，隨後專心當起模特兒，並嘗試拍戲的她，去年與大她一輪的樂團DickPunks（딕펑스）主唱金泰賢（김태현）大方認愛，並在今年9月幸福完婚，由於崔妍秀是該團的鐵粉，讓這段戀情修成正果時，一度引爆網友討論。

崔鉉碩即將升格外公

崔鉉碩（右）6月時來台為肯德基新品站台，展示招牌的撒鹽動作。林煒凱攝

崔妍秀的爸爸則是韓國名廚崔鉉碩，也代表53歲的崔鉉碩即將升格外公，在台韓都享高人氣的他，以《拜託了冰箱》、《黑白大廚：料理階級大戰》等節目在台聞名，今年還陸續來台為外送平台及速食品牌站台，人氣很旺。



