黑白大廚2全新亮點曝光 12/16正式上線

▲Netflix今（2）日釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸。（圖／Netflix提供）

[NOWnews今日新聞] Netflix今（2）日釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸，戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場，自稱「帶著第二次機會回來」。新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決，這部受到全球粉絲歡迎的實境競賽節目將於12月16日獨家於Netflix上線。

▲新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決。（圖／Netflix提供）

第2季「白湯匙」10位大廚全公開

李駿（Lee Jun）（이준）：擁有米其林二星的主廚

孫鍾元（Son Jong-won）（손종원）：在韓食與西餐各獲得米其林一星

善財法師（Venerable Sunjae）（선재스님）：韓國頭號寺剎飲食名匠

侯德竹（Hou Deok-juk）（후덕죽）：擁有57年資歷的中式料理大師

朴孝男（Park Hyo-nam）（박효남）：47年資歷的法式料理大師

鄭鎬泳（Jung Ho-young）（정호영）、Sam Kim（샘 킴）、Raymon Kim（레이먼 킴）：深受韓國觀眾喜愛的國民大廚

宋勳（Song Hoon）（송훈）：曾擔任《廚神當道韓國版》第4季評審

林盛根（Im Seong-keun）（임성근）：《韓食大賽》第3季（한식대첩3）優勝者

正式預告將焦點轉向「黑湯匙」主廚，這些隱藏的高手蓄勢待發，要去挑戰料理階級的白湯匙們。各個黑湯匙主廚們蓄勢待發，說明自己在一流餐廳工作過，並肯定自己是世界第一，不過當他們見到白湯匙的參與主廚時，也驚呼說道：「真沒想到他們會來參加」、「以這些人選來看，感覺他們沒想過要拍第3季」。

全新規則曝光 2神秘主廚回歸雪恥

第1季「盲選評比」本季也強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負，但本季最大伏筆則是全新規則的曝光，以及兩位戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場，預告將開啟一連串無法預測的巨大轉折。

《黑白大廚：料理階級大戰》曾創下紀錄，成為首部連續三週登上Netflix全球非英語節目Top 10 之首的韓國實境節目。更強大的陣容、全新挑戰，以及在廚房每一個角落都不斷升溫的緊張氣氛，《黑白大廚：料理階級大戰》第2季將把味覺之戰推向更高峰。

